گزارش ۴۷ساله وزارت نیرو از وضعیت آب/ نابودی ۷۸درصدی ذخایر هامون

به گزارش خبرگزاری مهر، حجم روان‌ آب‌ های کشور در بهمن‌ ماه سال‌ جاری در مقایسه با مدت مشابه درازمدت در حوضه‌ های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون و سرخس به‌ ترتیب ۵۷، ۵۵، ۳۸، ۵۷، ۷۸ و ۴۹ درصد کاهش نشان می‌ دهد.

حجم کل روان‌ آب‌ های سطحی در دوره بلندمدت ۴۷ ساله حدود ۲۵ میلیارد و ۲۱۲ میلیون مترمکعب بوده که در پایان بهمن‌ ماه سال‌ جاری به ۱۱ میلیارد و ۴۹ میلیون مترمکعب رسیده است. حجم کنونی جریان‌ های سطحی کشور در مقایسه با متوسط درازمدت، ۵۵ درصد کاهش یافته است.

بیشترین میزان کاهش روان‌ آب در سال‌ جاری در مقایسه با درازمدت ۴۷ ساله در حوضه هامون و مرزی شرق بوده که ۷۸ درصد کاهش نشان می‌ دهد. براساس این گزارش، حجم جریان‌ های سطحی در پایان بهمن‌ ماه سال‌ جاری رتبه چهل و پنجم را در ۴۷ سال گذشته به‌ خود اختصاص داده است.

حجم جریان‌ های سطحی در بهمن‌ ماه امسال در حوضه‌ های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون و سرخس به‌ ترتیب یک میلیارد و ۷۷۵ میلیون مترمکعب، شش میلیارد و ۷۴۵ میلیون مترمکعب، ۵۷۷ میلیون مترمکعب، یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون مترمکعب، ۸۴ میلیون مترمکعب و ۴۳۵ میلیون مترمکعب ثبت شده است.

همچنین حجم روان‌ آب‌ های کشور در بهمن‌ ماه سال‌ جاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته در حوضه‌ های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون و سرخس به‌ ترتیب ۱۳، ۱۴، ۱۴، ۱۰، ۴۶ و ۱۴ درصد کاهش یافته است.