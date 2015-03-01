به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس و پیش از آغاز بررسی لایحه بودجه سال آینده، چند تن از نمایندگان در تذکرهای شفاهی به وزیر آموزش و پرورش و رئیس‌جمهور، خواستار توجه بیش از پیش به وضعیت معیشتی معلمان و ارائه هر چه سریعتر لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان شدند.

ابتدا غلامرضا نوری، نماینده بستان‌آباد بر لزوم توجه هر بیشتر به مطالبات فرهنگیان و پیگیری نظام رتبه‌بندی معلمان تاکید کرد؛ وی همچنین از قوه قضاییه خواست تا در برخورد با متهمان مفاسد اداری، تسریع شود تا تاثیر آن بر سالم‌سازی و نشاط فضای اداری کشور مشاهده شود.

در ادامه حامد قادر مرزی، نماینده قروه و دهگلان در تذکر شفاهی به وزیر آموزش و پرورش و با یادآوری وضعیت شغلی معلمان، خطاب به وزیر گفت: آقای فانی! آیا شما از وضعیت معیشتی و درآمدی معلمان خبر دارید؟ آیا می‌دانید که پاداش پایان خدمت فرهنگیان نسبت به کارکنان سایر دستگاه‌ها چقدر کمتر است و همین مبلغ کم نیز خیلی دیر پرداخت می‌شود؟

وی ادامه داد: از آقای ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌پرسم که چرا شاخص خط فقر را اعلام نمی‌کنید تا وزیر آموزش و پرورش بدانند چند درصد معلمان زیر خط فقر هستند. آقای فانی! در بهار امسال اعلام کردید که لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان را تا بهمن ماه به مجلس تحویل می‌دهید؛ بهمن ماه گذشت، چرا این کار انجام نشد؟

قادر مرزی تصریح کرد: آقای فانی از دفتر مجلل و مجهزتان در وزارتخانه بیرون بیایید و به دفاتر کار همکارانتان در ساختمان‌های تخریبی سر بزنید تا متوجه وضعیت این اماکن شوید.

نماینده مردم قروه و دهگلان همچنین با اشاره به وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، ‌ گفت: این صندوق با هدف بهبود وضعیت معیشتی معلمان ایجاد شد و ۲۰ موسسه نیز زیر نظر آن فعالیت می‌کنند، اما هیچ تاثیری در وضعیت معیشت فرهنگیان ندارد.

وی همچنین با اشاره به حجم گردش مالی حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرهنگی کشور، خواستار ایجاد بانک فرهنگیان برای بهبود وضعیت معیشتی آنان شد.

زاهدی: به دولت اعتماد کردیم، اما به وعده خود عمل نکردند

در ادامه محمد مهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در تذکر شفاهی به وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به تجمع امروز جمعی از فرهنگیان در مقابل مجلس، اظهار داشت: این افراد نسبت به سه موضوع گلایه داشتند؛ نخست نسبت به تبعیض بی‌رویه در حقوق کارکنان برخی دستگاه‌ها نسبت به آموزش و پرورش و افزایش حقوق آنها در سال جاری اعتراض داشتند؛ همچنین نسبت به پایین بودن حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش نسبت به سایر دستگاه‌ها گلایه می‌کردند.

وی اعتراض به عدم تحقق نظام رتبه‌بندی معلمان را سومین گلایه تجمع‌کنندگان در برابر مجلس خواند و افزود: در خرداد ماه امسال طرح یک فوریتی نظام رتبه‌بندی فرهنگیان را به صحن مجلس آوردیم، اما نماینده دولت از ما خواست تا اجازه دهیم این کار در قالب یک لایحه دنبال کنند و به مجلس ارائه دهند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات خاطر نشان کرد: ما به دنبال اعتماد کردیم و با نظر آنها همراهی کردیم، اما هنوز خبری از ارائه لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان به مجلس نیست.

بر اساس این گزارش، پس از تذکرهای مکرر این نمایندگان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از دولت و وزارت آموزش و پرورش خواست تا نسبت به ارائه هر چه سریعتر لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان اقدام کنند.