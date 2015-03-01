به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم تشکری ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی بزرگداشت روز شهدا اظهار داشت: چند سالی است که روز ۲۲ اسفندماه در تقویم نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز بزرگداشت شهدا ثبت شده و به شکل ویژه دیده می‌شود و رهبر معظم انقلاب و همه مسئولان نظام تاکید براین دارند که در این روز در کل کشور پاسداشت شهدا و اجرای برنامه‌هایی به یاد زحمات شهدا انجام شود.

وی با بیان اینکه هر دستگاه اجرایی در روزی که به نام آن دستگاه ثبت شده تلاش می کند عملکرد سازمان را به جامعه معرفی کند، افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران در روز ۲۲ اسفند که سالروز تاسیس این نهاد است برای نهادینه کردن فرهنگ بزرگداشت شهدا گام برمی دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر خاطرنشان کرد: طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته پارسال، ۲۷ درصد مردم کشور تا سال ۹۲ از ثبت روز ۲۲ اسفند به نام روز بزرگداشت شهدا در تقویم اطلاع داشتند و ما هر ساله تلاش می‌کنیم با برجسته کردن اطلاع‌رسانی‌ها در این زمینه، مردم بیشتری این روز را بشناسند.

تشکری با بیان اینکه به دلیل عظمت و عمق کار شهدا، کار کردن برای آنان بسیار سخت است، افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر امسال دو برنامه ویژه را به مناسبت ۲۲ اسفندماه در سطح استان برگزار خواهد کرد.

وی ادامه داد: از آنجا که روز ۲۲ اسفندماه امسال با روز جمعه مصادف شده، در روز پنج شنبه ۲۱ اسفندماه جاری، در همه شهرستان‌ها، با حضور مردم و خانواده شهیدان در گلزارهای شهدا، قبور شهیدان، عطر و گل افشانی خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر اضافه کرد: پیاده‌روی با یاد و نام شهدا در روز جمعه ۲۲ اسفندماه از دیگر برنامه‌های سازمان خواهد بود که در شهرهای بوشهر، دشتستان و گناوه، مردم با در دست داشتن شاخه های گل از نقطه‌ای به سمت گلزار شهدا پیاده روی خواهند کرد و در آن مکان نیز ضمن اجرای برنامه‌هایی، به قید قرعه به شرکت کنندگان در این آئین هدایایی اهدا خواهد شد.

حجت الاسلام تشکری گفت: در روز ۲۴ اسفندماه نیز طی همایشی از هنرمندانی که در زمینه های فیلم، عکس، شعر و ... نسبت به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اقدام کرده اند، تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی افزود: در این همایش یکی از مسئولان ارشد کشور، برخی از هنرمندان برجسته کشوری و خانواده شهید آوینی به عنوان سید شهدای اهل قلم کشور، میهمانان ویژه مراسم خواهند بود و این آئین در مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی بوشهر برگزار خواهد شد.