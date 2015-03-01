محمدحسین جلالیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضورش در مسابقات دیویس کاپ مالزی اظهار داشت: برای چهارمین بار است که در یک رویداد بین المللی شرکت می‌کنم و حضور در مسابقات دیویس کاپ جوانان آسیا در مالزی فرصت خوبی برای تجربه اندوزی و افزایش رتبه ایران در رنکینگ آسیایی است.

وی افزود: ۳ تیم بر‌تر این مسابقه به مسابقات دسته اول دیویس کاپ آسیا صعود می‌کنند و من نیز پس از حدود ۲ سال حضور در تیم‌های ملی تنیس امیدوارم در کنار سایر نفرات تیم ملی تنیس بتوانیم در مسابقات مالزی روی سکو قرار بگیریم.

بازیکن قمی تیم ملی تنیس گفت: تنیس قم در رده‌های مختلف سنی قطب تنیس کشور است و به نظر من در مسابقات تنیس جوانان کشور که در حال حاضر در قم در حال برگزاری است بین ۳ تیم بر‌تر مسابقات جوانان کشور قرار می‌گیرد.

جلالیان درباره حضورش در تیمی غیر قمی در لیگ تنیس باشگاه‌های کشور بیان داشت: اسپانسرهای مالی در قم کم تعداد هستند و حمایت خاصی از رشته تنیس نمی‌شود و ما ورزشکاران هم با چنین شرایطی مجبور هستیم با تیم‌های دیگر قرارداد ببندیم در حالی که اگر در قم از تنیس حمایت شود ترجیح می‌دهیم برای تیم شهرمان به میدان برویم.

وی درباره وضعیت قراردادهای مالی تنیسورهای کشور عنوان کرد: بیلان مالی و قراردادهای مالی بازیکنان تنیس قابل مقایسه با سطح جهانی آن نیست اما اگر مقیاس کشوری را در نظر بگیریم شرایط مالی تیم‌های تنیس کشور نسبت به گذشته بهتر شده و گاهی مجبور می‌شدیم با هزینه شخصی در مسابقات شرکت کنیم که البته این موضوع هنوز هم در مورد بسیاری از تنیسور‌ها وجود دارد.

بازیکن قمی تیم ملی تنیس تصریح کرد: هزینه تیم‌های تنیس معمولا یا از طریق هیئت‌های استانی یا از بخش خصوصی تامین می‌شود که البته حضور بخش خصوصی در تنیس قم هنوز رضایتبخش نیست و جا نیفتاده است و در حال حاضر تنیس قم از عدم استقبال حامیان مالی رنج می‌برد.

جلالیان افزود: شرایط تنیس کشور در بخش آموزش و مسابقات رو به رشد است و این اتفاق مثبت در قم در حال رخ دادن است که تنیس با توجه به موفقیت‌های اخیر خود مورد توجه قرار گرفته و امیدوارم بتدریج مورد اقبال بخش خصوصی نیز قرار بگیرد.