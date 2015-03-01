به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی بزرگداشت روز شهدا اظهار داشت: در دنیای پیچیده امروزی، انتخاب راه درست و مدیریت صحیح زندگی، به معنای ادامه راه شهدا است.

وی ادامه داد: ۲۲ اسفند سالروز صدور فرمان امام خمينی (ره) مبنی بر تاسيس بنياد شهيد انقلاب اسلامی و روز بزرگداشت شهدا است که باید به بهترین نحو آن را گرامی بداریم.

وی با بیان اینکه شهدا رفته‌اند و رسالتی از جنس آگاهی و حرکت را بر دوش ما باقی گذاشته‌اند، ادامه داد: ارزش و ایثارگری شهدا باید در جامعه به شایستگی معرفی شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر بر لزوم زنده نگه داشتن یاد شهدا تاکید کرد و افزود: شهدا جان خود را در راه وطن دادند و در راه دین و کشور ایثارگری کردند و امروز وظیفه ما است که راه آنها را منطقی و درست ادامه بدهیم.

حقیقی بیان کرد: برنامه‌های ۲۲ اسفندماه با برنامه‌ریزی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های شهرستان‌ها به طوری که در شان یاد و نام شهدا باشد در سراسر استان بوشهر برگزار خواهد شد.

وی افزود: شهدا بر گردن نظام جمهوری اسلامی ایران و همه مردم و مسئولان حق دارند و وقتی سخن از شهید و شهادت به میان می‌آید همه باید به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند تا بزرگداشت یاد شهدا به صورت برجسته اطلاع رسانی و انجام شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر اظهار داشت: صبح امروز نیز در پاسداشت و گرامیداشت یاد شهیدان، از فرزندان نخبه شهدا تجلیل شد.

گفتنی است در این نشست که با حضور چند تن از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مدیران عامل بانک‌های استان برگزار شد، هماهنگی‌های لازم در زمینه برگزاری هرچه بهتر و باشکوه‌تر ۲۲ اسفند، روز بزرگداشت شهدا انجام شد.