کارگردان به دنبال کشف جنبه های دراماتیک متن نمایشنامه ها باشند

به گزارش خبرنگار مهر، قطب الدین صادقی ظهر امروزیکشنبه در اختتامیه چهارمین جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی وتار که در سالن پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد، گفت: هر تلاش و اقدام فرهنگی گامی در راه سازندگی، وحدت، تفاهم واندیشه است که زندگی خود را انسانی تر کنیم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز تعدادی ازجوانان علاقمند به هدف نمایشنامه خوانی دقیق دست نیافتند، عنوان کرد: نمایشنامه خوانی صرفا نمایشنامه خوانی رادیویی نیست ولی اغلب کارهای ارائه شده در این جشنواره شبیه کاررادیویی بودند که اگر تماشاچی چشم های خود را هم می بست اتفاقی نمی افتاد.

وی بیان کرد: کارگردان ها باید بیشتر در جهت کشف جنبه های دراماتیک و زیباشناختی متن تلاش و از حرکت و موسیقی هم نهایت استفاده را کنند.

این کارگردان و نمایشنامه نویس مطرح کشور ازکارگردانان نمایشنامه خوانی خواست از کارها و آثار نویسندگان ونمایشنامه نویسان مطرح دنیا برای شرکت درجشنواره ها استفاده نکنند و از آثاری که متعلق به جامعه و تجلی آرمان ها و امیدهای سرزمین خودمان است بهره بگیرند.

صادقی با اشاره به وجود ۲۰۰ هزار نفر تئاتری در کشور، ۱۸ دانشکده هنر، ۷۰۰ آموزشگاه آزاد دارای کلاس بازیگری و کارگردانی، اظهارداشت: استقبالی که در این چند سال اخیر از هنر تئاتر و بازیگری و کارگردانی شده در تاریخ بی نظیر است و مسئولان باید به دنبال ساماندهی اصولی این لشکر فرهنگی باشند.

وی با بیان اینکه اصل تئاتر و معنا و مفهوم بازتاب آن در اجرا است، افزود: این جشنواره باید بهانه ای شود برای اجرا، هنرمندان این حوزه نباید به نمایشنامه خوانی فقط بسنده کنند بلکه نمایشنامه خوانی را مقدمه ای برای اجرا باید دانست.

وی گفت: با برگزاری چنین جشنواره هایی باید مانع از ایجاد خلاء های فرهنگی در جامعه شد چراکه به محض ایجاد خلاء دیگران با برنامه هایی که مطابق با فرهنگ وارزش های دینی ما نیست اقدام به پر کردن آن می کنند.