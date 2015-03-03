خاطرات یک «همافر» در راه انتشار/ روایتی از معلم زبان رهبر انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری به تازگی اثری را تحت عنوان «همافر» آماده انتشار کرده است که دربرگیرنده خاطرات مهدی نوروزی همافر بازنشسته نیروی هوایی از فعالیت‌های مبارزاتی همافران نیروی هوایی علیه رژیم پهلوی در سال‌های قبل از پیروی انقلاب اسلامی است.

این کتاب جدای از این دربرگیرنده خاطرات قابل توجهی از سوی راوی در راتباط با دیدار و آشنایی با مقام معظم رهبری و شهید اندرزگو در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است.

مهدی نوروزی راوی این خاطرات در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خاطرات خود اظهار داشت: این کتاب خاطرات من از ابتدای ورود به نیروی هوایی تا ایام پیروزی انقلاب را شامل می شود. در زندگی من اتفاقاتی وجود داشت که هم سرنوشت من را تغییر داد و هم به نظرم برای روایت در تاریخ باید عنوان شود. در سال ۵۱ من به همراه تعدادی از همکارانم برای گذراندن یک دوره آموزش نظامی به مدت ۱۷ ماه به انگلستان اعزام شدم. این سفر را در حالی می رفتیم که حس می‌کردیم نماینده حکومتی هستیم که دروازه تمدن بزرگ بشری است اما در همان مدت اقامت بود که رفته رفته متوجه شدیم آنچه در قالب تبلیغات به ما گفته می‌شد چیزی جز برخی تبلیغات پوچ نیست. در واقع نه کسی ما را می‌شناخت و نه اهمیتی به ما می‌داد. این سرآغاز یک تحول بزرگ در زندگی ما بود که با نوعی احساس خالی شدن همراه بود.

نوروزی ادامه داد: در برگشت به ایران ماموریت من و یکی از دوستانم به جزیره کیش اختصاص یافت. در این جزیره بود که در هنگام سفرهای نوروزی خانواده سلطنتی با رفتارهای غیر متعارف و عجیب آنها آشنا شدیم. در همین حین بود که کتاب‌های دکتر شریعتی و نوارهای سخنرانی آقای فلسفی نیز به دست ما می‌رسید و آگاهی ما را نسبت به آنچه در پیرامونمان رخ می‌داد افزایش می‌داد و رفته رفته به این نتیجه رسیدیم که باید برای نجات کشور کاری کنیم و این مصادف شد با انتقالم به مشهد.

این همافر بازنشسته در ادامه روایتش از خاطراتش در این کتاب گفت: در مشهد با شهید اندرزگو و مقام معظم رهبری آشنا شدم. این آشنایی تا جایی رسید که هفته‌ای دو بار تا پیش از دستگیری ایشان برای تدریس زبان انگلیسی به آقا به منزلشان در مشهد می‌رفتم. بعد از آن [دستگیری رهبری] نیز به سید علی اندرزگو کمک کردیم تا ابزار ترور شاه را وارد ایران کند و به کیش منتقل کند که در نهایت با ترور او این ماموریت نیز ناکام ماند.

به گفته نوروزی این خاطرات جدای از اینکه اطلاعات بکر و دست اولی درباره زندگی مقام معظم رهبری و شهید اندرزگو در سال‌های قبل از پیرزوی انقلاب دارد به شکلی بدیع به جریان شناسی حرکت سیاسی همافران نیروی هوایی در ایام مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی نیز پرداخته است.

یادآوری می‌شود انتشارات سوره مهر به زودی این کتاب را منتشر و ورانه بازار کتاب خواهد کرد.