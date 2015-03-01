سیروس طاهریان سرمربی تیم ملی واترپلو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ پس از کسب میزبانی ایران در پنجمین دوره مسابقات توسعه واترپلوی جهان و قطعی شدن حضور تیم ملی ایران در این رقابتها، کمیته فنی فدراسیون برای معرفی کادر فنی جدید تشکیل جلسه داد. گزینه‌های مطرح خارجی و داخلی بررسی شدند و در نهایت با توجه به شرایط موجود رأی به جذب یک سرمربی مطرح داخلی داده شد.

در این راستا محسن رضوانی بنا بر پیشنهاد کمیته فنی فدراسیون، سیروس طاهریان را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی واترپلو ایران منصوب کرد.

طاهریان ملی پوش و سنگربان پیشین تیم ملی ایران است. وی سابقه مربیگری و سرپرستی در تمام سطوح تیم های ملی ایران و همچنین باشگاهی را در کارنامه دارد. عضویت و کاپیتانی تیم ملی ایران، سرمربیگری تیم واترپلو جوانان، مربیگری تیم ملی واترپلو بزرگسالان و حضور در کنار مربیان بزرگی چون نه‌ون کواکوویچ، رومن پولاچیچ و پائولو مالارا در کارنامه افتخارات طاهریان جای دارد.

تیم ملی ایران خود را برای حضور در مسابقات جهانی توسعه جهانی واترپلو (فینا ترافی) آماده می‌کند. این رقابتها با حضور ۱۲ تیم از چهار قاره جهان از سوم تا هشتم خرداد ماه سال ۱۳۹۴ در استخر بین المللی ۹دی مجموعه شیرودی تهران برگزار می شود.

نگاهی به کارنامه سیروس طاهریان:

بازیکن تیم ملی در سال ۱۳۶۳ و کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی آسیا

مربی تیم ملی در سال ۲۰۱۱ و کسب نایب قهرمانی مسابقات فینا ترافی

مربی تیم ملی در سال ۲۰۰۷ و کسب نشان برنز مسابقات فینا ترافی

مربی تیم ملی در سال ۲۰۱۰ و کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات کاپ آسیا چین

مربی تیم واترپلو جوانان و کسب سهمیه مسابقات جهانی کوبا

سرمربی تیم واترپلو جوانان و کسب سهمیه مسابقات جهانی فرانسه