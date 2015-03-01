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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۱۳

المیادین خبر داد؛

سفر هیئتی از مقامات یمنی به ایران

سفر هیئتی از مقامات یمنی به ایران

یک شبکه عربی از سفر هیئتی از مقامات دولت یمن به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین اعلام کرد که هیئتی از یمن عازم ایران هستند.

 بر اساس این گزارش، این هیئت بلندپایه 15 نفره از مقامات بلندپایه یمنی قرار است با مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره توسعه روابط میان دو کشور دوست بحث و تبادل نظر کنند.

کد مطلب 2509146

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