سفر هیئتی از مقامات یمنی به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین اعلام کرد که هیئتی از یمن عازم ایران هستند.
بر اساس این گزارش، این هیئت بلندپایه 15 نفره از مقامات بلندپایه یمنی قرار است با مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره توسعه روابط میان دو کشور دوست بحث و تبادل نظر کنند.
یک شبکه عربی از سفر هیئتی از مقامات دولت یمن به تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین اعلام کرد که هیئتی از یمن عازم ایران هستند.
بر اساس این گزارش، این هیئت بلندپایه 15 نفره از مقامات بلندپایه یمنی قرار است با مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره توسعه روابط میان دو کشور دوست بحث و تبادل نظر کنند.
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