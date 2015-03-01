افراد با توجه به گذشته خود برای اتاق بازرگانی برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فرقانی ظهر یکشنبه در نشست خبری آخرین وضعیت اتاق بازرگانی شیراز با اشاره به اینکه هر کس باید به فکر توسعه و پیشرفت اقتصادی فارس باشد تاکید کرد: اگر قرار است افراد مختلف برای حضور در اتاق بازرگانی برنامه ریزی کنند به این نکته توجه داشته باشند تمام تلاش باید برای توسعه استان فارس باشد.

وی ادامه داد: البته طی چند روز گذشته صحبت های مختلفی در خصوص اتاق بازرگانی شیراز مطرح شد که امیدوارم تنها برای راهنمایی و موفقیت استان، بازرگانی و توسعه فارس مطرح شده باشد.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص شایعه تخلف در انتخابات اتاق بازرگانی شیراز، گفت: جای تاسف است که اینگونه مباحث در استان فارس مطرح می شود در حالی که طی چند دوره گذشته با اینکه بنا براعتراض برخی از کاندیداها رای شماری مجدد نیز انجام شد باز هم نشان از سلامت انتخابات داشت.

فرقانی افزود: عملکرد چند سال گذشته اتاق بازرگانی واضح و مشخص است و هر کس به راحتی متوجه فعالیت های انجام شده می شود مگر اینکه با نگاهی متفاوت به دنبال ایجاد حاشیه باشند.

وی یادآور شد: خوشبختانه هر کدام از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز در کمیسیون های مختلف اتاق ایران دارای جایگاه هستند که این مهم نشان از توانمندی های بالای اتاق شیراز دارد.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز با بیان اینکه توسعه روابط بین الملل و آموزش از اولویت های اتاق شیراز است، گفت: در ادامه روند تفاهم و همکاری با دیگر کشورهای جهان برنامه های آینده اتاق نیز بر اساس تفاهم با گروه های مختلف تجاری دیگر کشورهای جهان است.

فرقانی یادآور شد: توجه به مباحث آموزشی بازرگانان همواره مد نظر اتاق بازرگانی شیراز بوده و خواهد بود که در این مسیر نیز به موفقیت هایی دست یافته ایم.