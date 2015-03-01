برف و باران در شمال کشور/ بارش پراکنده در ارتفاعات تهران

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی روز یکشنبه در اکثر نقاط کشور، جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما و در برخی شهر های صنعتی افزایش نسبی آلاینده ها پیش بینی می شود.

به گفته وی، طی دو روز آینده با عبور امواج کوتاه از نوار شمالی کشور روز دوشنبه در برخی نقاط شمال غرب و ارتفاعات البرز و روز سه شنبه برخی مناطق سواحل جنوبی دریای خزر و شمال شرق کشور و در اوایل شب شمال غرب و ارتفاعات البرز و روز سه شنبه در برخی مناطق سواحل جنوبی دریای خزر و شمال شرق کشور و در اوایل شب شمال غرب و ارتفاعات البرز ابرناکی، بارش پراکنده برف و باران گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: روز چهارشنبه این سامانه بارشی علاوه بر نوار شمالی کشور، دامنه های مرکزی زاگرس و بخش هایی از مرکزو شرق کشور را تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

وظیفه تصریح کرد: در روز های سه شنبه و چهار شنبه خلیج فارس مواج خواهد بود .

وی افزود: فردا آسمان تهران کمی ابری تا نیمه ابری در پاره ای نقاط همراه با مه صبحگاهی و در ارتفاعات بارش پراکنده است. بیشینه و کمینه دمای پایتخت فردا همانند امروز ۱۵ و ۵ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.