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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۱۵

مانور میدانی و عملیاتی نجاتگران اسدآباد برگزار شد

مانور میدانی و عملیاتی نجاتگران اسدآباد برگزار شد

همدان- نجاتگران هلال احمر اسد آباد در یک مانور میدانی، کار امدادرسانی به تصادفات جاده ای را تمرین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هلال احمر شهرستان اسدآباد ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری این مانور با اشاره به شروع طرح امداد نوروزی از ۲۶ اسفندماه گفت: امدادگران ونجاتگران پایگاه جاده ای گردنه اسدآباد با تصادف ساختگی،  امدادرسانی به تصادفات جاده ای رابه صورت عملی تمرین کردند.

احسان کاویانی عنوان کرد: بعد از اجرای بازآموزی و گذراندن دوره های تئوری امدادگران از لحاظ رویارویی با صحنه تصادف و کار عملی تمرین داده و آماده شدند.

کاویانی با بیان اینکه بدون اطلاع نجاتگران پایگاه، در یک کیلومتزی پایگاه امدادی تصادفی ساختگی ایجاد و توسط شماره ناشناسی با پایگاه تماس گرفته و وقوع یک فقره تصادف را اطلاع دادیم، گفت: امدادگران بلافاصله خود را به محل حادثه رساندند و از آنها خواسته شد دقیقا مانند یک تصادف واقعی کار امداد رسانی را انجام دهند.

رئیس هلال احمر شهرستان اسدآباد گفت: امدادگران بعد از تثبیت محل حادثه و تثبیت خودرو از نظرآتش سوزی و دیگر خطرات، با بستن کلارگردنی و معاینه کامل مصدومین از نظر تروما، آتل بندی لازم را انجام داده و مصدومین را به بیرون انتقال دادند که چه از لحاظ رسیدن به محل حادثه و چه از لحاظ عملیات امداد رسانی، عملکرد نجاتگران قابل قبول بود.

کاویانی با اشاره به آمادگی روحی و روانی نجاتگران پایگاه های اسدآباد یادآورشد: این نجاتگران با آمادگی کامل از ۲۶ اسفندماه طرح امداد و نجات نوروزی را شروع خواهند کرد و تا ۱۵ فروردین ماه سال ۹۴ در خدمت مسافرین نوروزی خواهند بود.

کد مطلب 2509152

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