دوره تخصصی موج سوم درمان های شناختی و رفتاری در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه جوانان آستان قدس رضوی در این نشست که صبح امروز در موسسه خدمات مشاوره ای و جوانان آستان قدس برگزار شد مشاوران و روانشناسان استان خراسان رضوی با حضور دكتر سید محسن فاطمی و دکتر مهدی امیری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی به بررسی تخصصی موج سوم درمان های شناختی و رفتاری در حوزه خانواده و زوجین پرداختند.

دکتر سید محسن فاطمی استاد دانشگاه بریتیش كلمبیا با بیان اینکه حضور و شناخت قلبی از عناصر مهم موج سوم درمانی شناخت و رفتاری محسوب می شود اظهار کرد: قلب خاستگاه همه ناراحتی ها و عدم تنظیم هیجانات درونی است.

به گفته این فوق دکترا روانشناسی، در فضاهای مختلف تنش های گوناگون وجود دارد که ریشه تمام اختلالات فردی به عدم تنظیم هیجانات بر می گردد.

وی درک زمان و شرایط مراجعان از جمله فاکتور اساسی در درمان افراد دانست و افزود: در گذشته روانشناسان بدون توجه به شرایط و حال مراجعه کنند به ارائه تجویزهایی می پرداختند که این عدم توجه، منجر به درمان هایی مصنوعی می شد.

فاطمی با اشاره به اینکه حضور، اوج پویایی است، تأکید کرد: حضور باعث فعال شدن و پویایی ذهن می شود، کسی که حضور در زمان را درک کند خستگی برای او معنا ندارد و هیچ فعالیتی برای او تکراری نخواهد شد.

در ادامه این برنامه دکتر امیری خاطرنشان کرد: موج اول و دوم درمان های شناختی و رفتاری به تداعی گرایی و رفتار درمان شناسی(CBT) اختصاص دارد و موج سوم دارای ویژگی ممتازی همچون بافت گرایی است.

وی افود: مشاهده پدیده های غیر عادی در روانشناسی بالینی، افزایش عملکردهای رواج مفروضه های عملگرایانه و بافت گرایانه و نتیجه پژوهش هایی که معناداری بالینی را در موج سوم به وسیله اندازه محاسبه کرده بودند زمینه های موج سوم رفتار – درمانی را رقم زدند.

این استاد دانشگاه ابراز کرد: قرن حاضر، قرن سرعت است و برخی از اعتقادات، باورها و ارزش ها را تغییر داده و همین تغییرات در سیاست، فرهنگ، جامعه و شخصیت ها تأثیراتی را ایجاد کرده که علم روانشناسی را به سمت موج سوم رفتار درمانی سوق داده است.

امیری با اشاره به اینکه «بافت گرایی» ویژگی مهم موج سوم درمان های شناختی و رفتاری است اظهار داشت: کارکرد رفتاری، اهمیت به زمان حال، ذهن آگاهی، رابطه و تعهدات افراد ار دیگر ویژگی های موج سوم رفتار درمانی است.

وی اذعان داشت: با وجود اینکه تغییر روحیه در افراد افسرده بسیار سخت است اما در موج دوم رفتار درمانی، روانشناسان به تغییر در افراد تاکید دارند.

وی درباره نتیجه مطالعه تحلیلی مولفه های درمانی شناخت و رفتاری گفت: هیچ ضرورتی برای بکارگیری تکنیک هایی که مستقیما ساختارهای شناختی را هدف قرار دهند وجود ندارد.

امیری خاطرنشان کرد: در موج سوم درمانی شناخت-رفتاری به عملکردهای مصنوعی توصیه نمی شود بلکه افراد را به عملکردهای طبیعی ترغیب کرده تا شخص به صورت خودانگیخته انجام دهد.