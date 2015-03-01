به گزارش خبرگزاری مهر، پائولو جنتیلونی وزیر امور خارجه ایتالیا پیش از ظهر امروز با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

شمخانی در این دیدار با اشاره به سوابق گسترده تمدنی دو کشور، بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های موجود به منظور توسعه همکاری های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تاکید کرد.

وی با یادآوری هشدارهای تهران نسبت به عواقب تسلیح گروه های تروریستی به بهانه مقابله با دولت قانونی سوریه، شکل گیری تهدیدات تروریستی در عرصه بین المللی را نتیجه اتخاذ سیاست های اشتباه از سوی برخی کشورهای غربی و همپیمانان منطقه ای آنان دانست و افزود: عدم بازنگری در رویه های گذشته موجب تشدید بی ثباتی و ناامنی فزاینده خواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت؛ تجربه لیبی و ظهور داعش در این کشور نشان دادن دخالت نظامی خارجی و استفاده ابزاری از گروه های مسلح نه تنها راه حل نیست بلکه موجب افزایش خسارت های مادی و انسانی، تخریب زیرساخت های اقتصادی و تصاعد بحرانهای شکننده خواهد شد.

شمخانی با تشریح ابعاد توافق خوب هسته ای به گونه ای که برای طرفین مطلوب باشد بر لزوم لغو تمام تحریم های غیرقانونی و انجام رفتارهای اعتمادساز در مقابل حسن نیت و همکاری های ایران تاکید کرد.

وی افزود؛ در صورت صداقت و جدیت طرف‌های مذاکرکننده، امکان شکل گیری توافق خوب با احترام به حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ان پی تی قابل تحقق خواهد بود.

پائولو جنتیلونی وزیر امور خارجه ایتالیا در این دیدار تروریسم را بزرگ‌ترین تهدید منطقه و جهان دانست و خاطرنشان کرد: مبارزه موثر با گروه‌های تروریستی و برقراری آرامش و ثبات در منطقه تنها در سایه شکل گیری اراده جمعی در سطح بین‌المللی محقق خواهد شد.

وی با ابراز امیدواری در خصوص نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته ای و دستیابی ایران و ۱+۵ به توافق جامع افزود؛ کمک ايران در حل و فصل مسائل منطقه اي به ويژه مبارزه با افراطي گري داعش و ديگر مسائل منطقه اي بسیار تاثير گذار و تعیین کننده می باشد.

پائولو جنتيلوني گفت: ایتالیا برای روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود با جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی قایل بوده و سیاست ارتقا سطح مناسبات دو جانبه را با جدیت پیگیری می نماید.