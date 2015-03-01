به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی مقرر کردند مبلغ ۵۴۰۰ میلیارد ریال از مبالغ واریزی مربوط به پروانه بهره‌برداری استخراج معادن سنگ آهن و عوارض فروش گندله‌ معادن متناسب با میزان دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانه‌داری کل کشور (۸۰ درصد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ۲۰ درصد سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی هزینه شود.

مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از درآمد این جزء صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.