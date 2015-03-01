فعالیت اتاق بازرگانی صادرات باشد نه واردات/ ضرورت تعامل با دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر برندگی ضمن تبیین فضای انتخابات اتاق بازرگانی در این دوره گفت: یک اتاق بازرگانی مطلوب نه می بایست بله قربان گوی دولت باشد و نه خود را در مقابل سیاست های و اهداف دولت تعریف نماید بلکه معتقدیم تحقق یک اتاق بازرگانی مطلوب به معنای شکل گیری یک بازوی اجرایی قوی برای نظام و حاکمیت خواهد بود.

برندگی با بیان خصوصیات منحصر به فرد اقتصاد ملی ایران بیان داشت: معمولا در جریان انتخابات اتاق بازرگانی، شعارهای را می شنویم که با واقعیت زنده اقتصاد در تنافر کامل قرار دارد. به عنوان نمونه عده ای شعار می دهند اقتصاد باید صد درصد خصوصی باشد. این در حالی است که ما نه اقتصاد یکسره خصوصی را قابل تحقق و مطلوب می دانیم و نه اقتصاد تا بن دندان دولتی را میپسندیم و کارآمد می دانیم.

بلکه معتقدیم حمایت و راهنمایی دولت در عرصه اقتصاد از یکسو وتحقق عملیات اجرایی توسط بخش خصوصی از سوی دیگر لازم و ملزوم یک دیگر هستند. حرکت به سمت برون سپاری حد اکثری و تشویق دولت به این مهم یکی از اهداف ما در ائتلاف ایرانی آباد به منظور تقویت بخش خصوصی قابل توجه می باشد.

وی در همین ارتباط ادامه داد: در فواصل متعدد زمانی شاهد رویدادها و پدیده های هستیم که شاید در برخورد اول به ظاهر حکایتگر تحقق یک پدیده شر باشد. اما با گذشت زمان و فرو نشستن التهابات اولیه معمولا باطن خیر آن رویداد نیز روخ نمایی می کند. من معتقدم کاهش قیمت نفت یکی از همین پدیده های به ظاهر شر اما در باطن خیر است. یکی از خیرات مستتر در این اتفاق توجه جدی دولت به ظرفیت های بخش خصوصی است.

چراکه اکنون دولت بیش از پیش به قابلیت های بخش خصوصی داخلی توجه می کند و از همین رو پیش بینی می کنیم که در آینده نزدیک شاهد صحنه گردانی های متعددی از جانب بخش خصوصی در اقتصاد کلان ملی خواهیم بود.

عضو ائتلاف ایرانی آباد ضمن بیان اهمیت نخبگرایی در فضای کارشناسی اتاق بازرگانی گفت: بدون تردید اتاق بازرگانی می تواند با استفاده از ظرفیت بالای نخبگان دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان گام های مهمی را درراستای تحقق اتاقی برنامه محور و پویا طی نماید. این در حالی است که برای تحقق برنامه های متعالی و آینده نگر می بایست از شعار زدگی پرهیز کنیم و فاصله بین شعار و عمل را به سرعت طی کنیم.

دکتر برندگی ادامه داد: اطلاع رسانی شفاف و به موقع با بهره گیری از روش های نوین اطلاع رسانی به منظور ایجاد فرصت های برابر اقتصادی برای تمامی اعضا و حرکت به سمت یافتن بازارهای جدید به منظور تقویت صادرات بین المللی و منطقه ای یکی از مهمترین برنامه های است که ائتلاف ایرانی آباد در شرایط کنونی اقتصادی پیگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به مشکلات شعار زدگی در فضای انتخاباتی اتاق بازرگانی یکی از مشکلات اساسی اتاق بازرگانی و بخش اقتصاد ملی را تفاوت در تعاریف موجود اقتصادی دانست و افزود: پرهیز از سیاست زدگی و همچنین تقویت قوه مطالبه گرانه از دولت و مجلس ضمن حفظ احترام این قوا، به منظور رفع برخی از موانع فعالیت های تجاری یکی از مهمترین برنامه هایی است که باید به صورت جدی و مستمر پی گیر شویم.

کاندیدای هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تاکید کرد: اتاق بازرگانی می بایست با استفاده از ظرفیت های حقیقی بخش تجاری داخلی به سمت تحقق دیپلماسی اتاق به منظور افزایش و تغییر محور اتاق بازرگانی از واردات به صادرات گام بردارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که انتخابات اتاق بازرگانی با حضور حداکثری فعالان اقتصادی فضای جدیدی را به منظور حرکت به سمت اتاقی برنامه محور و پویا طی نماید.