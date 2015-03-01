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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۳۳

10 کشوری که بیشترین تروریست را در سوریه و عراق دارند

10 کشوری که بیشترین تروریست را در سوریه و عراق دارند

یک رسانه غربی آماری از برخی کشورهایی که تروریستهایشان به عراق و سوریه رفته اند منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان در گزارشی اعلام کرد: در شرایطی که تعداد تروریستهای موجود در سوریه 30 هزار نفر تخمین زده می شود، اما 10 کشور هستند که تروریستها از آنجا برای جنگ در عراق و سوریه می روند.

این کشورها عبارتند از تونس که 3000 نفر از آن به عراق و سوریه رفته اند، عربستان سعودی با 2500 تروریست،اردن و مغرب و روسیه که هریک 1500 تروریست به خود اختصاص داده اند،فرانسه که 1200 نفر از آن به سوریه و عراق رفته اند، از لبنان 900 تروریست و از انگلیس، آلمان و لیبی 600 تروریست به عراق و سوریه رفته اند.

کد مطلب 2509160

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