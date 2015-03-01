خدمات رفاهی در مناطق تازه ساخت تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اشدری در جلسه شورای شهر قزوین که صبح یک شنبه در محل شورای شهر برگزار شد، گفت: نیازمند بررسی های بیشتری در رابطه با عملکرد شهرداری در حوزه برج سازی هستیم چرا که عملکرد شهرداری در اجرای پروژه برج های تجاری و مسکونی با مشکلات بی شماری مواجه بوده که لازم است از این پس ارائه لوایح از سوی شهرداری و تصویب موارد این چنینی به همت شورا با تأمل و کارشناسی دقیق و صحیح تری انجام شود تا در حین اجرا، ضمن دست یافتن به نتیجه، دچار تأسف و پشیمانی نشویم.

وی با اشاره به بررسی کدهای عمرانی بودجه سال آتی شهرداری به ویژه کدهای مربوط به برج های مسکونی الهیه و بادامستان بیان کرد: حتی اگر این پروژه ها در زمان رونق ساخت و ساز نهایی می شد و شهرداری می توانست براحتی آنها را پیش فروش نماید یقینا نسبت به سرمایه گذاری های دیگر که نتایج مطلوبی به بار خواهند داشت، کمتر نتیجه مثبت حاصل می شد.

اشدری ادامه داد: شتابزدگی دولت در ایجاد برج های مسکونی مسکن مهر که امروزه افراد مختلفی را نیز صاحب خانه کرده، مشکلات عدیده ای را به وجود آورده که رفع آنها به طور حتم، مدیران خدمات رسان و مردم را با سختی مواجه می کند و این شتابزدگی دولت را به همراه دیگر دستگاه ها با چالش مواجه کرده و ضمن تحت تأثیر قرار گرفتن خدمات عمومی، سرمایه گذاری شهرداری قزوین نیز تحت الشعاع قرار گرفته است.

اشدری با تأکید بر اینکه خدمات رفاهی و عمومی به مردم در مناطق جدید ساز شهری از سوی دولت باید افزایش پیدا کند، ادامه داد: شهرداری با این تفاوت که در مراکز شهری اقدام به این سرمایه گذاری نموده ولی با تصور اینکه پروژه برج های مسکونی آن امتیازات و تسهیلات بیشتری را برای مردم و شهرداری به ارمغان می آورد، اقدام به این کار نموده است.

وی یادآورشد: با این وجود هزینه هایی که تا امروز به شهرداری تحمیل شده در کنار دیگر موارد جانبی تحت تأثیر عواملی قرار گرفته که از قبل بایستی پیش بینی های لازم و کارشناسانه انجام می گرفته تا شهر و شهرداری را کمتر به ضرر و زیان برساند و نتایج آن آبادانی شهر را به همراه داشته باشد.

این عضو شورا اظهار کرد: در ساخت مسکن مهر، دولت و مردم با یکدیگر مشارکت داشتند و این باعث شد هر دو در سود و زیان شریک باشند، ولی در ساخت برجهای مسکونی قزوین، شهرداری با سرمایه گذاران از طریق اوراق مشارکت اقدام کرده و سهامداران به سود خود دست یافتند ولی در مقابل، شهرداری متضرر شده است.

رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت شورای شهر یادآورشد: در حال حاضر باید تلاش شود تا ساز و کار برای این پروژه ها با خرد جمعی و نگاه کارشناسانه و توجیه اقتصادی به همراه پیوستهای اجتماعی و ... اقدام به موقع اتخاذ شود تا بیشتر از این زمان و سرمایه شهرداری به هدر نرود.