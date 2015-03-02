ایران به دنبال تاسیس کنفدراسیون آسیایی پیوند اعضا و بیماران خاص

سیدباقر فاطمی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تشکیل کنفدراسیون آسیایی پیوند اعضا و بیماران خاص با بیان مطلب فوق اظهار کرد: پیش از سال 1390 و قبل از آنکه فدراسیون پیوند اعضا با فدراسیون ناشنوایان ادغام شود، «اولیور کاستر» رئیس جهانی فدراسیون پیوند اعضا و بیماران خاص به ایران آمد و ما هم پیشنهاد تاسیس کنفدراسیون آسیایی را مطرح کردیم و از وی خواستیم تا این کنفدراسیون در ایران تاسیس شود.

وی افزود: در آن مقطع زمانی با درخواست ما موافقت و مقرر شد تا مجمع عمومی تاسیس کنفدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا در سال 2012 و در تهران برگزار شود تا در آن مجمع، اساسنامه این کنفدراسیون ارائه شود.

رئیس فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا تاکید کرد: متاسفانه وقتی فدراسیون ما با فدراسیون ناشنوایان ادغام شد، من هم به مدت دو سال از فعالیت در این زمینه دور شدم تا اینکه هفته گذشته مجددا از دفتر فدراسیون جهانی به ما ایمیل زدند و خواستار مشخص شدن وضعیت تشکیل کنفدراسیون آسیایی شدند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: فدراسیون جهانی به دنبال این است که ما مجددا بحث کنفدراسیون آسیایی را پیگیری و آنرا راه اندازی کنیم چون در قاره آسیا ما در ورزش پیوند اعضا و بیماران خاص حرف اول را می‌زنیم.

فاطمی‌نسب یادآور شد: در حال حاضر در حال مکاتبه با رئیس فدراسیون جهانی هستیم. البته از اینطرف هم باید موافقت وزارت ورزش و جوانان را جلب کنیم. به همین خاطر در تقویم پیشنهادی برای سال 1394 در بخش اقدامات بین المللی تشکیل کنفدراسیون آسیایی را آورده‌ام و از آن دفاع خواهم کرد. ما به دنبال این هستیم تا مقدمات برگزاری مجمع عمومی کنفدراسیون آسیایی را فراهم کرده و از کاستر و اعضای هیات رئیسه جهانی دعوت کنیم تا به ایران سفر کنند.

وی درباره اهداف تشکیل این کنفدراسیون هم تصریح کرد: یکی از اهداف ما تبلیغ اهدای عضو و اهدای خون است. از طریق ورزش که محل جوانمردی و ایثار است، بهتر می‌توانیم چنین هدفی را دنبال کنیم. هرچند مردم ایران از دیرباز به خصوصیت جوانمردی شهره بوده‌اند.

رئیس فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا در پایان گفت: یکی دیگر از اهداف ما این است که این ورزش را در کشورهای آسیایی و بخصوص کشورهای اسلامی فعال کنیم تا در آینده شاهد موفقیت بیشتر کشورهای مسلمان در ورزش پیوند اعضا باشیم. در حال حاضر متاسفانه کشورهای اسلامی سهم زیادی در دریافت مدال‌های جهانی ندارند و ما امیدواریم با فعال کردن این ورزش در کشورهای اسلامی، سهم آنها را در دنیا بیشتر کنیم.