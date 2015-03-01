فعالیت ۵ معبر مرزی برای کولبران/لزوم تشدید برخورد با قاچاقچیان

به گزارش خبرنگار، علیرضا آشناگر ظهر امروز یکشنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار داشت: کولبران بدون هیچ ترس و خطری می ‌توانند از طریق این معابر به امر ورود و خروج کالاهای قانونی و مجاز اقدام کنند.

وی افزود: از آغاز به کار دولت تدبیر و امید تاکنون حتی یک مورد کشته یا زخمی شدن کولبری در مرزهای استان وجود نداشته است و این نتیجه توجه دولت به نوع معیشت مردم بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان بیان کرد: خوشبختانه زمینه‌ های لازم برای ارتقای معیشت مردم، تسهیل تجارت برای کمک به کوله‌ بران و کمک به اقتصاد مرزی با ایجاد معابر رسمی فراهم شده و در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار کولبر دارای دفترچه از این بستر به صورت سازماندهی قانونمند بهره‌ مند هستند.

آشناگر یادآور شد: امنیت پایدار امروز در استان نشان از تلاش‌ ها و کارآمدی اقدامات در این حوزه است و باید توجه کرد که در زمینه ساماندهی بازارچه‌ های مرزی استان همچنان نیاز به تلاش های مستمر و برنامه ریز متناسب با منطقه است.

وی ادامه داد: در مجموع می توان گفت که مجموعه عملکرد دستگاه ‌های متولی استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا تا کنون مطلوب بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان گفت: قاچاق یک بیماری و آسیب جدی برای محیط کسب و کار، تولید و تجارت است و ایجاد بسترهای لازم برای حذف کامل آن بسیار مهم است و مسئولان این حوزه باید با تمام توان ورود پیدا کنند.

آشناگر اظهار داشت: بهترین راهکارها در راستای مبارزه با قاچاق کالا فرهنگ سازی است و فرهنگ ‌سازی در این زمینه باید به گونه‌ ای باشد که گرایش مردم به سمت خرید کالاها و تولیدات داخلی سوق داده شود.

وی افزود: همچنین تولید کنندگان در بحث افزایش خرید و فروش تولیدات داخلی نقش مهمی دارند و می‌ توانند با ارتقای سطح کیفی محصولات و تولیدات خود بستر ترغیب و تشویق بیشتر مردم را به استفاده از کالاهای داخلی به جای واردات غیراستاندارد فراهم سازند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان بیان کرد: حساس‌ سازی عمومی در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به تاثیرات منفی آن در توسعه اقتصادی و اشتغال ‌زایی در جامعه ضروری است و بازنگری در قوانین در صورت نیاز برای برخورد جدی با این مقوله ضروری است.

آشناگر یادآور شد: با توجه به گستردگی مرز استان شاید نقاط ضعف ‌هایی در حوزه کنترل و نظارت بر مبادی ورودی و خروجی مرز باشد اما اقدامات انجام گرفته به مراتب بسیار بیشتر بوده و خدمات نیروهای مرزبانی و انتظامی قابل تقدیر است.

وی در بخش دیگری از استان به ظرفیت های کردستان در تمامی حوزه ها اشاره کرد و ادامه داد: تقویت تجارت در استان خصوصا مناطق مرزی ضروری است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان گفت: بخش تجارت بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال و اقتصاد استان دارد و با توجه به ظرفیت های مرزی باید تجارت را به بهترین شکل ممکن تقویت کنیم.

آشناگر اظهار داشت: صنعتی کردن مناطق آزاد و مشارکت آنها در بحث تولیدات بستر را برای ایجاد اشتغال و توسعه بیش از پیش استان فراهم می کند و دولت تدبیر و امید در این حوزه گام های ارزنده ای را برداشته است.

برخورد قاطع با قاچاقچیان در مرز ضروری است

وی افزود: در حال حاضر در زمینه قاچاق کالا در مرزها مشکلی نداریم و ورود و خروج کالاها به صورت قانون ‌مند در معابر رسمی انجام می ‌شود و با هر نوع کالای قاچاق ممنوعه در صورت مشاهده در گلوگاه‌ ها برخورد قانونی می ‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان بیان کرد: مشروبات‌ الکلی، مواد مخدر، کالاهای بهداشتی و آرایشی که در آنها استانداردها رعایت نشده باشد از جمله مواردی است که با ورود آنها به استان برخورد قانونی می شود.

آشناگر در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: ساماندهی معابر رسمی برای تسهیل تجارت و تقویت معیشت مرزنشینان از مباحث مهمی است که به صورت ویژه در استان و حتی از سوی وزارت کشور دنبال می ‌شود.

وی ادامه داد: مصوب شدن طرح حریم مرزی از دیگر اقداماتی است که در راستای رفاه شهروندان مرز نشین و امنیت بیشتر انجام شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان گفت: حریم مرزی از نقطه صفر مرزی آغاز می ‌شود و به صورت متغیر در نقاط مختلف تعیین شده است.

آشناگر تشدید اقدامات کنترلی در بازارچه ‌های مرزی به صورت ویژه را ضروری دانست و اظهار داشت: بنابه درخواست شورای عالی امنیت ملی تشدید مبارزه با قاچاق سلاح، سوخت و مشروبات الکلی از دیگر مباحثی است که باید به صورت ویژه در دستور کار کمیسیون قاچاق استان قرار گیرد.

وی افزود: تشدید کنترل در مبادی ورودی باید اولویت کاری در بحث ممانعت از ورود کالای قاچاق به ویژه مواد محترقه و سایر اقلام ممنوعه در این بازده زمانی باقیمانده تا آغاز سال جدید باشد.

بیش از ۴۵ میلیارد تومان گازوییل فروخته شده است

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان بیان کرد: در شش ماهه دوم امسال ۴۵ میلیارد تومان گازوئیل فروخته شده و این پول به خزانه تحویل داده شده و این تنها با فرهنگ سازی و کنترل مرز امکان پذیر بوده است.

آشناگر یادآور شد: نباید اجازه بدهیم که ثروت مملکت به راحتی به دست فرصت طلبان خارج شود و به یغما برده شود.

وی ادامه داد: رسالت شورای هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان نیز اتخاذ ساز و کارهای لازم برای برنامه ‌ریزی، نظارت و هماهنگی در بحث مبارزه با این آسیب است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان گفت: ایجاد وحدت رویه در بین متولیان حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان از دیگر اهداف و رسالت‌ های این شورا در استان است.

آشناگر در بخش پایانی سخنان خود به بحث چهارشنبه سوری اشاره کرد و اظهار داشت: چهارشنبه سوری یکی از آداب و سنت های دیرینه ملت ایران است و اصل حرکت مسئولان نظامی و انتظامی مبارزه با این سنت و آداب نیست.

وی افزود: حفظ امنیت و رفاه شهروندان یکی از اولویت های کاری است و متاسفانه در این ایام عده ای فرصت طلب و ناهنجار به دنبال ایجاد بسترهای نا امن و آسیب زدن به مردم هستند که انتظار می رود با آنها برخورد قاطع شود.