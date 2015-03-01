۱۶۰۰ کانون فرهنگی و هنری در مساجد خراسان رضوی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین عبداللهی ظهر یكشنبه در نشست خبری كانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی با تشریح برنامه های بیست و دومین همایش سالرزو تأسیس ستاد عالی مساجد كشور اظهار کرد: قرآن كریم توجه بسیاری به كسانی كه در جهت عمران معنوی مساجد تلاش می كنند كرده است و فعالیت اصلی كانون های فرهنگی هنری مساجد در راستای دستورات قرآن است.

وی با بیان این كه كانون های هنری مساجد بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۲ آغاز به كار كرده اند گفت: ستاد كانون های مساجد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشكیل شد و پس از آن دبیرخانه های كانون های استانی آغاز به فعالیت كردند.

مسئول دبیرخانه كانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی گفت: هزار و ۶۰۰ كانون فرهنگی هنری در مساجد استان مشغول به فعالیت هستند كه از این تعداد ۶۳۰ كانون در شهرها و ۹۷۵ كانون در روستاها فعالیت می كنند.

وی با بیان این كه بیش از ۶۰ درصد كانون های استان در روستاها قرار دارند گفت:‌ در مشهد و روستاهای تابعه آن بیش ۳۵۰ كانون فرهنگی هنری فعالیت می كنند.

عبداللهی گفت: از مجموع كانون های استان ۳۰ كانون به صورت تخصصی در موضوعاتی مانند قرآن كریم، ‌كتابخوانی، پژوهش، ‌برگزاری همایش ها، ‌ فناوری اطلاعات، ‌شعر و ادبیات اقدام به برگزاری برنامه های متنوع در مساجد می كنند.

وی ادامه داد: ۶۲ مركز خانه نور در استان فعال هستند كه صرفا به فعالیت های قرآنی می پردازند و ۱۶ خانه فرهنگ دیجیتال با هدف استفاده از اینترنت پاك به ارائه خدمات اینترنتی مشغول هستند.

عبداللهی با بیان این كه در ۲۱ مصلا كانون فرهنگی هنری مصلا تشكیل شده است گفت: در مسجد ۱۹ دانشگاه استان كانون های فرهنگی هنری فعال هستند.

وی افزود: در طرح تلاوت نور كه اجرای آن به عهده دبیرخانه استان ها است بیش از یک هزار و ۶۷۰ مركز به اجرای این طرح می پردازند.

همایش پاسداشت کانون های فرهنگی مساجد برگزار می شود

عبداللهی ادامه داد: برای تجلیل از فعالیت مدیران كانون های فرهنگی هنری مساجد و همچنین پاسداشت بیست و دومین سال تأسیس كانون ها در چهاردهم اسفند همایشی با حضور رئیس ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد كشور و استاندار خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

وی با بیان این كه كانون های فرهنگی هنری مساجد به عنوان كانونی مردمی توسط جوانان و اهالی محله اداره می شود گفت: بخشی از برنامه های كانون های توسط وزارت ارشاد تدوین شده و بخشی دیگر از فعالیت های كانون اختصاص به برنامه های مساجد دارد كه با توجه به مشكلات و مسائل محله و با اختیار اعضای كانون برگزار می شود.

عبداللهی ادامه داد: فعالیت های كانون های مساجد با بودجه ای كه وزارت ارشاد به صورت سالانه به مساجد اختصاص می دهد و همچنین مشاركت خیرین و مردم اداره می شود.

وی با بیان این كه بودجه كانون های فرهنگی هنری مساجد استان در سال جاری بالغ بر ۲ میلیارد تومان بوده است گفت: با توجه به این كه سرانه هر كانون در استان سالانه ۶۰۰ هزارتومان است بیشتر بودجه دبیرخانه به كانون های مساجد اختصاص پیدا می كند.

عبداللهی با اشاره به این كه هر كانون به طور ثابت ۲۰۰ عضو دارد گفت: اعضای كانون ها متغیر است و در تابستان كه فعالیت كانون ها بیشتر می شود تا ۷۰۰ نفر فعال در كانون فرهنگی هنری مسجد حضور پیدا می كنند.

وی با بیان این كه كانون های فرهنگی هنری مساجد استان در سال گذشته موفق به كسب عنوان و رتبه های كشور در جشنواره های این كانون ها بوده اند گفت: همزمان با مراسم بیست و دومین سالگرد تأسیس كانون های فرهنگی هنری مساجد اختتامیه سومین جشنواره بچه های مسجد در استان برگزار می شود.

عبداللهی ادامه داد: هدف از برگزاری این جشنواره فعال كردن كانون ها در دو ماه بهمن و اسفند است كه مناسبت های مهمی در این دو ماه امكان برگزاری برنامه های متعددی به كانون ها می دهد.

وی ادامه داد: تعداد كل برنامه های اجرا شده در جشنواره بچه های مسجد هزار و ۴۲۸ برنامه بوده كه از این تعداد ۵۹۸ برنامه با موضوع قرآن و نهج البلاغه ۶۲۳ برنامه نشاطی و ۲۰۷ برنامه تربیتی بوده است كه در مراسم اختتامیه از ۳۰ كانون برتر تقدیر خواهد شد.

عبداللهی چهار محور اساسی دبیرخانه كانون های فرهنگی هنری مساجد برای سال ۹۴ را تشریح كرد و گفت: در سال آینده فعالیت های كانون ها بر چهار محور قرآن و عترت، نماز و مسجد، خانواده و سبك زندگی و فعالیت های عمومی فرهنگی و هنری متمركز خواهد بود.

وی در خصوص فعالیت كانون های مساجد حاشیه شهر گفت: ۱۱۰ كانون در مساجد حاشیه مشهد فعال هستند و تأسیس كانون در مساجد حاشیه شهر خارج از ضوابط اداری صورت می گیرد.