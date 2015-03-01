رشد ۳۴ درصدی کشف مشروبات الکلی در کردستان

به گزارش خبرنگار، علی مهدی دخت ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا یکی از مهم‌ ترین اولویت‌ های مرزبانی استان است و در تمام طول سال کنترل و نظارت خاصی بر مرزهای استان برای ورود و خروج کالاهای قاچاق حاکم است.

وی افزود: افزایش کشفیات ۲۳ درصدی دخانیات، ۱۴ درصدیسوخت، ۴۹ درصدی لوازم صوتی و دستگیری ۳۹ قاچاقچی از جمله دستاوردهای هنگ مرزی استان در این مدت است.

جانشین فرمانده مرزبانی کردستان بیان کرد: افزایش دستگیری ۵۹ درصدی عابرین غیر مجاز و افزایش ۱۹ درصدی پرونده از جمله اقداماتی بوده که به به کاهش قاچاق در مرزها منجر شده است.

مهدی دوخت یادآور شد: در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان مشکلات و محدودیت ‌هایی وجود دارد و در این زمینه نباید به دلیل برخی کمبود ها و نداشته‌ ها کم‌ کاری کرد و باید با استفاده از ظرفیت‌ های موجود تا حد توان تلاش کرد.

وی ادامه داد: ایجاد برج ‌ها و واحد های مرزی جدید در نوار مرزی و تجهیز پاسگاه‌ ها به تجهیزات الکترونیکی از مهم ‌ترین عوامل افزایش کشفیات کالاهای قاچاق طی سال‌ جاری از سوی هنگ مرزی استان بوده است.

جانشین فرمانده مرزبانی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بحث مبارزه و مقابله با ورود مواد محترقه با توجه به نزدیک شدن به ایام چهارشنبه ‌سوری و شب نوروز یکی از مهم ‌ترین اولویت ‌های مرزبانی است.

مهدی دوخت اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در این راستا شاهد ۴۴۵ درصدی افزایش کشفیات مواد محترقه در استان بوده ایم.

وی افزود: روند مقابله ‌ای شدید طی روزهای آینده نیز ادامه دارد و با هر نوع ورود مواد محترقه با توجه به آسیب ‌های جسمی و روحی که بر پیکر جامعه وارد می ‌کند برخورد قانونی و جدی می شود.

جانشین فرمانده مرزبانی کردستان بیان کرد: تقویت بیش از پیش یگان ‌های مرزی برای ارتقای سطح امنیت استان در ایام تعطیلات نوروزی پیش بینی شده و به منظور تحقق این مهم از ظرفیت نیروهای ستادی استان استفاده می شود.