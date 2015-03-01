بیش از یک میلیون عدد انواع مواد محترقه در کردستان کشف شد

به گزارش خبرنگار، علیرضا مرادی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار داشت: براساس بررسی ‌های انجام گرفته بیشترین محموله‌ ها از طریق سردشت و بوکان و بخشی نیز از طریق بانه به استان وارد شده است.

وی افزود: همچنین در بحث جمع ‌آوری مواد محترقه از سطح بازار نیز تمام کلانتری‌ ها و پاسگاه‌ ها فعال و به صورت ویژه این مهم در دستور کار قرار داده اند.

رئیس دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان طی ۱۱ ماهه امسال بیش از ۱۹ میلیون و ۶۵ هزار نخ سیگار و ۹ میلیون و ۶۸۴ هزار قلم دارو در استان کشف و ضبط شده است.

مرادی یادآور شد: رشد ۱۸۹ درصد کشف داروهای قاچاق در ۱۱ ماهه امسال در استان از دیگر دستاورده های نیروی انتظامی استان بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در زمینه کشف مشروبات الکلی نیز۴۴ درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته رشد داشته‌ ایم.

رئیس دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی کردستان گفت: کشف و ضبط بیش از ۳۹۳ هزار لیتر فرآورده‌ های نفتی در سال‌ جاری و کشف پنج هزار و ۸۳۲ مورد لوازم خانگی با رشد ۳۵ درصدی نسبت به سال گذشته از دیگر دستاورده های نیروی انتظامی بوده است.

مرادی اظهار داشت: همچنین ۱۸ هزار عدد لوازم صوتی و تصویری، ۲۱۳ هزار و ۹۴۵ طاقه پارچه، پنج هزار و ۷۰۸ رأس احشام از دیگر کشفیات انتظامی استان در ۱۱ ماهه امسال است.

وی افزود: در سال جاری شاهد رشد ۶۶ درصدی در زمینه کشف قاچاق احشام در استان بوده ایم و با کشف دو میلیون ۳۵۱ هزار و ۷۵۲ فقره لوازم آرایشی و بهداشتی در استان نسبت به مدت زمان سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته‌ ایم.

رئیس دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی کردستان بیان کرد: ارزش ریالی کالاهای کشف شده در استان ۹۸۰ میلیارد و ۸۴۶ میلیون و ۶۵۴ هزار ریال است.