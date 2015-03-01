توسعه بیمارستان نمازی افزایش خدمات را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه بعد از ظهر یک شنبه در برابر اعتراض و مصاحبه مطبوعاتی روز گذشته مسئولان دانشگاه شیراز در یک نشست خبری تاکید کرد: اساتید دانشگاه شیراز از دانشمندان هستند و چون در جامعه نگاه ویژه ای به آنها می شود، نظراتشان قابل احترام است اما ما با ساخت بیمارستان نمازی دو قصد داریم در عرصه درمان خدمات گسترده ای ارائه دهیم و تمامی این تصمیمات بر مبنای قوانین است.

وی با اشاره به اینکه براساس آراء هیات دولت، زمین های اطراف رصدخانه در بولوار چمران و در حوالی محله «پشت مُله» وقف مرحوم نمازی بوده و این منطقه به توسعه خدمات درمانی اختصاص داده شده افزود: با استناد بر وقف نامه مرحوم نمازی در سال ۱۳۴۸ مقررگردیده که تا ۴۰ سال زمین های مورد مناقشه در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرد و حالا پس از سپری شدن این زمان در سال ۸۵ مجددا با نظر هیات دولت وقت برای ساخت بیمارستان نمازی دو به دانشگاه علوم پزشکی شیراز واگذار شده است.

ایمانیه با پیش بیان اینکه اگر مرحوم نمازی در قید حیات بودند توسعه بیمارستان را در اولویت قرار می دادند اضافه کرد: جلوگیری از پیشرفت دانشگاه شیراز و به دنبال آن توسعه فضای آموزشی در سیاست دانشگاه علوم پزشکی جایی ندارد در نتیجه پسندیده نیست که با الفاظ نا مناسب جامعه پزشکی زیر سوال برده شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در واکنش به تعطیلی کلاس ها و تجمع مقابل دانشگاه شیراز، گفت: پزشکان به هیچ دلیلی از ارائه خدمات خود فرو گذار نیستند اما این موضوع آنها را برای حضور در این تجمع ترغیب کرده است.