اختصاص ۴۰ درصد درآمد عوارض دخانیات به مستمری بازنشستگان فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده، با اصلاح بند «ب» تبصره ۱۰ این لایحه مقرر کردند «در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۰۷ وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هر گونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت هولوگرام و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد» بر اساس گزارش حسابرسی اقدام کرده و این وجوه را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و ۴۰ درصد آن برای تامین مستمری بازنشستگان صنعت فولاد در اختیار وزارت تعاون، ‌ کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.»

نمایندگان همچنین با تصویب بند «ج» این تبصره، به دولت اجازه دادند تا سقف ۲۰ میلیارد ریال تا ۵۰ درصد آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک کند.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.