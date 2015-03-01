حجم مبادلات ایران و برزیل ۲ میلیارد دلار اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید فخرالدین عامریان در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه حجم مبادلات سالیانه اقتصادی ایران و برزیل ۲ میلیارد دلار است، گفت: سهم صادرات ایران از این رقم حدود ۱۰۰ میلیون دلار است.

وی، کالاهای اساسی شامل ذرت، سویا، شکر، گوشت و کنجاله و همچنین ماشین آلات صنعتی را از جمله کالاهای وارداتی ایران از برزیل اعلام کرد و اظهارداشت: براساس آمارها، هم‌اکنون حدود ۲۰ میلیون دلار فرش دستباف ایرانی به این کشور صادر می‌شود.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی برزیل و ایران، زعفران، کشمش، پسته، فرش ماشینی و مواد صنعتی نیز دیگر کالاهای صادراتی ایران به برزیل هستند.

عامریان اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم صادرات ایران به برزیل تا ۵۰۰ میلیون دلار قابل افزایش است که در صورت همکاری دولت‌ و بخش خصوصی، این رقم قابل تحقق خواهد بود.

وی به دیدار اخیر وزیر کشاورزی برزیل با همتای ایرانی وی اشاره کرد و گفت: در این دیدار، محمود حجتی از وزیر برزیلی خواست در قبال واردات گوشت ایران از برزیل، آنان نیز همکاری خوبی با تجار ایرانی در این کشور داشته باشند، ضمن اینکه دنبال استفاده از امتیاز تعرفه ترجیحی هستیم ولی دولت همکاری لازم را در این باره ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی برزیل و ایران، اقتصادمقاومتی را بهترین گزینه در اختیار ایران در شرایط فعلی دانست و گفت: کشت فراسرزمینی، از جمله طرح‌هایی که به اقتصادمقاومتی کمک می‌کند. برهمین اساس، ۶۰ هزار هکتار زمین در برزیل توسط یک سرمایه‌گذارایرانی خریداری شده است تا در آنجا ذرت کشت شود.

عامریان مطرح کرد: با این کار و در صورت همکاری دولت، می‌توانیم ۳۰ درصد از ذرت وارداتی ایران را از این محل تامین کنیم.

وی در پایان از موافقت اتاق بازرگانی ایران با تشکیل اتاق بازرگانی ایران و برزیل در تهران خبر داد و گفت: قرار است پس از انتخابات اتاق بازرگانی و احتمالا در فروردین ماه سال ۹۴ انتخابات هیات رئیسه این اتاق برگزار شود.