پارک محله ای امام علی(ع) در جوادآباد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز مهدی کچویی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان ورامین با تشریح فعالیت های شهرداری جوادآباد اظهار داشت: شهرداری جوادآباد در طول چندماه اخیر تلاش داشته است تا از ظرفیت ها و پتانسیل این شهر به خوبی استفاده کند.

شهردار جوادآباد افزود: در شهرداری جوادآباد تلاش شده است تا با استفاده از روش های برجسته مدیریتی و شناسایی نیازهای این منطقه، قدم های موثری برای حل مشکلات شهری این بخش و گسترش فرهنگ خدمت رسانی به مردم متدین این دیارفراهم آید.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه های شهرداری جوادآباد که مورد تقدیر و تجلیل محیط زیست نیز قرار گرفت، گسترش فضاهای سبز در این شهر بود به طوری که هم اکنون با تلاش های صورت گرفته، بهترین سرانه های فضای سبز متعلق به این بخش است.

این مسئول تأکید کرد: مردم به عنوان جزئی جداناپذیر از موفقیت شهرداری در عرصه های مختلف به حساب می آیند و مردم خوب جوادآباد نیز همکاری نزدیکی را با شهرداری در بخش های مختلف برقرار کرده اند که شایسته تقدیر می باشد.

شهردار جوادآباد با اشاره به برنامه های این شهرداری برای استقبال از بهار بیان داشت: طرح استقبال از بهار که از اول اسفند ماه در شهر جوادآباد آغاز شده است شامل طرح هایی از قبیل شستشوی معابر و نهرها، زیباسازی سطح شهر و چیدن سفره هفت سین می باشد.

وی گفت: همچنین در واحد عمران و شهرسازی شهرداری جوادآباد نیز لکه گیری معابر و آسفالت دو معبر در سطح شهر انجام خواهد پذیرفت و از دیگر اقدامات صورت گرفته، ایجاد دست اندازهای اساسی در سطح شهر است که با هماهنگی پلیس راهور شهرستان ورامین هماهنگی و نصب می شود و در کاهش تصادفات مفید خواهد بود.

شهردار جوادآباد ادامه داد: کاشت درختان مختلف در ورودی ها و خروجی ها و سطح شهر در دست اقدام است و کاشت انواع گل و گیاه نیز در سطح شهر برنامه ریزی شده و در حال انجام می باشد.

کچویی تأکید کرد: با حمایت شورای اسلامی شهر جوادآباد، پارک محله ای شهرک امام علی(ع) که نیاز این منطقه بود، احداث و تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.