مقام دوم كشوری در مسابقات قرآنی تسنيم توسط قاری چهارمحالی کسب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي تبليغات اسلامی چهارمحال و بختياري، مهدي پرتوی گفت: مسابقات قرآني تسنيم، ويژه كاركنان دستگاه هاي فرهنگی و خانواده هاي ايشان، توسط سازمان داراقرآن الكريم در رشته هاي مختلف و در دو مرحله استاني و كشوري برگزار مي شود.

وي گفت: در مرحله كشوري اين مسابقات كه امسال سومين دوره آن برگزار شد سيد حامد حجازی نماينده استان چهارمحال و بختياري در رشته مفاهيم موفق به كسب مقام دوم كشوري شد.

پرتوی ادامه داد: مرحله استانی اين مسابقات چهارم دی ماه برگزار شد و نفرات برگزيده هر رشته به مرحله كشوري مسابقات قرآني تسنيم راه يافتند كه در اين ميان سيد حامد حجازي موفق به احراز مقام دوم در رشته مفاهيم شد.

مرحله كشوري مسابقات قرآني تسنيم به همراه مرحله كشوري مسابقات قرآني تلاوت و آيين تكريم از چهره هاي برتر قرآني كشور، 29 و 30 بهمن ماه امسال در تهران برگزار شد.