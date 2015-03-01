شروط تولیدکنندگان برای پرداخت مالیات سال ۹۴

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ پارسا در نشست خبری فعالان اقتصادی با خبرنگاران گفت: هم اکنون تولید کشور اوضاع مساعدی ندارد و نباید منتظر این بود که اقتصاد ایران از طریق خارجی ها از رکود خارج شود بلکه فعالان اقتصادی خود باید وارد میدان شوند، این در شرایطی است که سفره مردم طی سال‌های گذشته کوچک‌تر شده و در این تقلیل استانداردهای زندگی تمام مدیران بخش خصوصی مقصر هستند.

وی افزود: تجارت باید جاده دو طرفه باشد که در آن هم واردات و هم صادرات به صورت روان صورت گیرد، این در شرایطی است که هم اکنون ایران ۵۰ میلیارد دلار واردات و ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق دارد.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: اگر برای بهبود شرایط تولید و تامین مواد اولیه باشد، ناپسند نیست بلکه کشور می تواند ۵۰۰ میلیارد دلار واردات داشته باشد و در مقابل ۵۱۰ میلیارد دلار کالا صادر کند.

پارسا با بیان اینکه هم اکنون نگاه به نفت و اقتصاد نفتی عوض شده است، خاطر نشان کرد: در سال‌های گذشته اگر رانت‌خواری در اقتصاد وجود داشت، تولید هزینه های آن را می پرداخت، اما هم اکنون به نظر می رسد با عزم نظام برای کاهش وابستگی به نفت شرایط برای از میان رفتن رانت‌های دولتی مساعد است.

وی ادامه داد: تجارتی مناسب است که از مسیر تولید بگذرد و در صورتی تولید می تواند بار سنگین مالیات‌های سال ۹۴ را به عهده بگیرد که تولید شرایط مساعدی داشته باشد.

همچنین در ادامه یاریجانیان، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز با بیان اینکه اقتصاد ایران نیازمند جهش و تحولی درخور شأن جمهوری اسلامی ایران است، گفت: هم اکنون با تلاش فعالان اقتصادی برخی کشورهای کوچک همسایه ایران توانستند حجم بالای صادرات از ایران را داشته باشند و در مقابل، برخی کالاهای خود را به ایران صادر کنند در حالی که این اتفاق مرهون تلاش‌های فعالان اقتصادی است.

وی ادامه داد: به نظر می رسد دولت و اتاق‌های بازرگانی باید از پتانسیل افراد نخبه ای که در صادرات و تجارت ایران حضور دارند، استفاده کرده و زمینه ساز افزایش صادرات باشند.

یاریجانیان اظهار داشت: ایران می تواند در مقابل صادرات کالایی به کشورهای دنیا، ماشین آلات و تکنولوژی وارد کرده یا لیسانس تولید برخی کالاهای کشورهای هدف را دریافت کند که این بهترین نوع مبادلات تجاری است.

به اعتقاد این عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، یک هیات تجاری که به سایر کشورهای دنیا برای رایزنی اقتصادی سفر می کند، باید پیش از سفر بتواند برنامه های تجارت کلان کشور با بازار هدف را طراحی کرده و براساس آن مذاکرات را انجام دهد، این در شرایطی است که هم اکنون فعالان اقتصادی با توانمندی‌های خود وارد بازارهای هدف می شوند.

همچنین محسن صفایی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک نیز با بیان اینکه بهره بانکی بالا سبب شده تولید ایران رقابت‌پذیر نباشد، اظهار داشت: قیمت مواد اولیه به شدت نوسان دارد و نمی توانیم پروفرمای خارجی برای مدت ۱۵ روز صادر کنیم، چراکه جهت‌گیری قیمت‌ها مشخص نیست.

وی افزود: هدف اصلی فعالان اقتصادی این است که بتوانند فضای کسب و کار را بهبود داده و شرایط را برای شکوفایی اقتصادی فراهم کنند و این در شرایطی است که بسیاری از کشورهای دنیا با افتخار به صنایع ایران نگاه می کنند در حالی که خود ایرانی ها این مزیت‌های رقابتی را قبول ندارند.

صفایی ادامه داد: در دنیا دولتمردان پشت صنعت خود هستند و پا‌به‌پای صنایع می آیند تا صادرات داشته باشند.

همچنین در ادامه شهمیرزادی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: دولت‌ها برای حضور در نمایشگاه های خارجی نو معرفی دستاوردهای خود به شدت صادرکنندگان خود را پشتیبانی می کنند در حالی که در ایران اینگونه نیست.

وی افزود: البته هیچ اقدام موثری بدون اصلاح اقتصاد کلان کشور مثمرثمر نخواهد بود و به نظر می رسد فضای کسب و کار در ایران باید بهبود یابد.