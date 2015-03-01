سیاست بهزیستی در قبال بهبودیافتگان، توانمندسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز زارعی ظهر یکشنبه در نخستین جشنواره بهبودیافتگان شهرستان قدس تحت عنوان "شکرانه بهبود" که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار داشت: قرار گیری کشورمان در مسیر ترانزیتی کشورهای هلال طلایی که مواد مخدر کشت می کنند موجب شده ایران مورد هجمه انواع مواد مخدر باشد و تمام تلاش مسئولان این است که در برابر این پدیده مقاومت کنند.

وی افزود: کشف ۵۷۰ تن مواد مخدر و سه هزار و ۷۰۰ شهید نیروی انتظامی در راه مقابله با قاچاق مواد مخدر، پدیده مذموم اعتیاد را به یکی از مهمترین معضلات اجتماعی کشور تبدیل کرده است که سازمان بهزیستی به همراه ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستگاه ها تلاش دارند با درمان معتادان این وضعیت را کنترل کنند.

این مسئول ادامه داد: ۶۳ درصد از معتادین کشور متاهل هستند و مهمترین گروه از زنان سرپرست خانوار نیز افرادی هستند که همسران مشکل دار دارند از اینرو سازمان بهزیستی اولویت خود را در کمک به این قشر از زنان قرار داده است.

زارعی عنوان کرد: متاسفانه اعتیاد در بین زنان نیز افزایش بسیار زیادی داشته به صورتی که از سه درصد ۱۰ سال پیش به ۹ درصد در سالجاری رسیده است اکنون ۹۱ درصد از معتادان را مردان و ۹ درصد باقیمانده را زنان تشکیل می دهند.

وی متذکر شد: سازمان بهزیستی فعالیت درمانی خود در قبال معتادان را از سال ۷۰ آغاز کرده و اکنون ۱۸۰ کمپ اقامتی و ۱۲۸ مرکز سرپایی درمان اعتیاد در استان تهران فعال هستند اما به دلیل اینکه بازوی نظارتی بر روی این کمپ ها قوی نیست تا اطلاع ثانوی مجوز تاسیس کمپ صادر نخواهد شد.

مدیرکل سازمان بهزیستی شهرستان های استان تهران گفت: سیاست کلی سازمان بهزیستی در قبال بهبودیافتگان توانمندسازی است و تمام تلاش خود را برای توانمندسازی این افراد پس از بهبود گذاشته است، در سال گذشته بیش از ۲۰۰ نفر از بهبودیافتگان با کسب تسهیلات دولت صاحب شغل شده و در شش ماهه نخست سالجاری نیز بیش از ۹۵ نفر اشتغال پیدا کرده اند.

در ادامه این جلسه سرپرست سازمان بهزیستی شهرستان قدس بیان کرد: امروز تنها به منظور طرح مشکلات اعتیاد، درد و آلام خانواده های معتادان و یا مشکلاتی که اعتیاد برای جامعه بوجود می آورد، گرد هم نیامده ایم بلکه برای تقدیر از افرادی که توانسته با اراده بر دیو اعتیاد پیروز شده، نخستین جشنواره شکرانه بهبود را برپا کرده ایم.

سید محمد رحیم فاضلی نژاد افزود: قدس در حال حاضر هفت کمپ ترک اعتیاد مردان و یک کمپ ویژه بانوان دارد که سه هزار معتاد در حال درمان در این کمپ ها به سر می برند، همچنین سه مرکز کلینیک ترک اعتیاد با ۷۶۵ بیمار در این شهرستان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: سازمان بهزیستی قدس تدوین و اجرای پروتکل آموزشی مختص بیماران بستری در کمپ با هدف آموزش مهارت های اولیه بهبودی و مهارت های پیشگیری از عود را در این کمپ ها برعهده دارد و بر تمامی این کمپ ها و کلینیک ها نظارت کامل داشته و توانسته برای ۳۰ نفر از افراد بهبود یافته شغل فراهم کند.