ایراد شورای نگهبان بر چند ماده از طرح امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام می گردد:



۱- مسامحه در تنظيم عبارت ماده ۱۳ و تبصره آن، موجب بروز اشكال گرديده است؛ چنانچه مجني‌عليه يا ولي وي حسب مورد جهت استيفاء ديه به ستاد اذن دهند، اشكال مرتفع خواهد شد.

۲- در ماده ۱۶ و تبصره هاي ۱ و ۲ آن، علي‌رغم اصلاحات به عمل آمده، ايراد قبلي اين شورا مربوط به وظايف اجرايي، كماكان وجود دارد.

به علاوه عبارت «اجراي ساير وظايف» در اين ماده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.



۳- در خصوص تبصره‌هاي ۳ و ۴ ماده ۱۶، چون اصلاحي به عمل نيامده است و با توجه به ايرادات معموله در ماده ۱۶، اشكال سابق اين شورا كماكان وجود دارد.



۴- با عنايت به اينكه اشكال ماده ۱۶ رفع نگرديده است، بنابراين ايراد سابق اين شورا در خصوص ماده ۱۹، كماكان به قوت خود باقي است.



۵- در ماده ۲۰، قسمت اول ايراد سابق اين شورا، كماكان به قوت خود باقي است.



۶- در ماده ۲۳، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.