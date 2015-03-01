به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای هزینهای لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب بندی مقرر کردند به منظور تشویق و جلب سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونیهای تولیدی و تشکلهای آببران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرکهای کشاورزی در امر احداث آببندانها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینهسازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای ملی اجرایی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای، اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را تا ۸۵ درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و باقی مانده به عنوان سهم بهرهبرداران به صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند.
مناطق محروم و بهرهبردارانی که در احداث شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند، از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکههای آبیاری و زهکشی معاف است.
نمایندگان همچنین با الحاق تبصرهای به این بند، مقرر کردند برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری و مشارکت بخش غیردولتی به منظور جلب انگیزه سرمایهگذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای کشور، بانکهای عامل مکلفند قراردادهای خرید تضمینی کالاها و خدمات تولید شده بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاههای اجرایی در این گونه طرحها را به عنوان تضمینهای قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی تلقی نمایند.
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