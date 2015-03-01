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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۱۴

محمد پورکیانی:

ورزش بانوان در دانشگاه‌های کشور توسعه می‌یابد

ورزش بانوان در دانشگاه‌های کشور توسعه می‌یابد

اصفهان - مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با توجه به جمعیت قابل توجه بانوان دانشجو در سطح دانشگاه‌های کشور، ورزش بانوان در دانشگاه‌های کشور توسعه می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورکیانی ظهر امروز در نشست مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور با اشاره به اهمیت توجه به موضوع ورزش در دانشگاه‌ها اظهار داشت: بهبود وضعیت ورزش در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید در این زمینه برنامه‌های مختلفی اجرایی شود.

وی افزود: در حال حاضر این موضوع یکی از مسائل مهم دانشگاه‌ها به شمار می‌رود زیرا ورزش زمینه کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد و در این زمینه باید اقدام اساسی صورت داد.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به نقش ورزش در کاهش مشکلات موجود بیان داشت: بسیاری از ناهنجاری‌های جامعه نظیر اعتیاد و مشکلات اخلاقی با گسترش ورزش از بین می‌رود و در این زمینه باید اقدامات پیشگیرانه در دانشگاه‌های کشور صورت گیرد.

وی تصریح کرد: بسیاری بر این باور هستند که ورزش دانشجویان را نسبت به این ناهنجاری‌ها واکسینه می‌کند و این ابزار، در زمینه تربیت افراد بسیار نقش دارد.

پورکیانی با بیان اینکه امروز مسئولان به نقش ورزش در جامعه پی برده‌اند، ادامه داد: این مسئله در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار گرفته و همه مسئولان به عامل تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک موضوع بسیار مهم توجه نشان داده‌اند و در این راستا باید اقدامات مناسبی صورت گیرد.

وی با اشاره به جمعیت قابل توجه دانشجویان دختر در کشور گفت: ورزش بانوان باید در سطح کشور مورد توجه مسئولان قرار گیرد و ساز و کار مشخصی برای آن فراهم شود زیرا این اولویت، از مهم‌ترین اولویت‌ها به شمار می‌رود و باید برای آن فعالیت‌های مناسبی صورت داد.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: تفاهم‌نامه پایش سلامت جسمی دختران در حال حاضر منعقد شده که در این زمینه می‌توان نوید اتفاقات مناسبی را به همه داد.

کد مطلب 2509202

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