به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورکیانی ظهر امروز در نشست مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور با اشاره به اهمیت توجه به موضوع ورزش در دانشگاه‌ها اظهار داشت: بهبود وضعیت ورزش در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید در این زمینه برنامه‌های مختلفی اجرایی شود.

وی افزود: در حال حاضر این موضوع یکی از مسائل مهم دانشگاه‌ها به شمار می‌رود زیرا ورزش زمینه کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد و در این زمینه باید اقدام اساسی صورت داد.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به نقش ورزش در کاهش مشکلات موجود بیان داشت: بسیاری از ناهنجاری‌های جامعه نظیر اعتیاد و مشکلات اخلاقی با گسترش ورزش از بین می‌رود و در این زمینه باید اقدامات پیشگیرانه در دانشگاه‌های کشور صورت گیرد.

وی تصریح کرد: بسیاری بر این باور هستند که ورزش دانشجویان را نسبت به این ناهنجاری‌ها واکسینه می‌کند و این ابزار، در زمینه تربیت افراد بسیار نقش دارد.

پورکیانی با بیان اینکه امروز مسئولان به نقش ورزش در جامعه پی برده‌اند، ادامه داد: این مسئله در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار گرفته و همه مسئولان به عامل تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک موضوع بسیار مهم توجه نشان داده‌اند و در این راستا باید اقدامات مناسبی صورت گیرد.

وی با اشاره به جمعیت قابل توجه دانشجویان دختر در کشور گفت: ورزش بانوان باید در سطح کشور مورد توجه مسئولان قرار گیرد و ساز و کار مشخصی برای آن فراهم شود زیرا این اولویت، از مهم‌ترین اولویت‌ها به شمار می‌رود و باید برای آن فعالیت‌های مناسبی صورت داد.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: تفاهم‌نامه پایش سلامت جسمی دختران در حال حاضر منعقد شده که در این زمینه می‌توان نوید اتفاقات مناسبی را به همه داد.