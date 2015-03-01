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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۵۱

هادی پور:

تعمیر و مرمت بیمارستان تاریخی بروجن آغاز شد

تعمیر و مرمت بیمارستان تاریخی بروجن آغاز شد

شهرکرد - معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از آغاز تعمیر و مرمت بیمارستان تاریخی بروجن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری، مصطفی هادی پور معاون میراث فرهنگی این اداره کل از آغاز عملیات اجرایی تعمیر و مرمت بیمارستان بروجن با اعتباری بالغ بر 530 میلیون ریال از اعتبارات استانی خبر داد و اظهار داشت: بنای مورد نظر در مرحله مرمت اضطراری می شود و تا کنون حدود 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه بیمارستان یاد شده یکی از اولین مراکز درمانی استان در شهر بروجن بوده است که در دوران پهلوی به سبک معماری آن دوره و به صورت تالاری احداث شده است، افزود: از عملیات اجرایی مورد نظر می‌توان به برچیدن الحاقات نامناسب، باز زنده سازی، ساماندهی و حفاظت اضطراری اثر اشاره کرد.

کد مطلب 2509203

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