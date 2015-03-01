مشکل جامعه خبری در این سالها به دست دولتمردان حل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور گلناری ظهر امروز در بیستمین سالگرد خانه مطبوعات استان اصفهان اظهار داشت: بزرگترین نقدی که در دو دهه فعالیت خانه مطبوعات استان اصفهان به آن وارد شده و ضعف این خانه محسوب می‌شود عدم قدرت اجرایی آن است.

وی بیان داشت: خانه مطبوعات با وجودی که ضعف ها و نقص های زیادی داشته اما توانسته تا ۲۰ سال ماندگار بماند مسئله ای که بسیاری از اصناف و تشکل ها پس از ۴ یا ۵ سال فعالیت متوقف می‌شوند یا تنها در حد یک نام باقی می‌مانند.

مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان تصریح کرد: دلیل ماندگاری خانه مطبوعات در این ۲۰ سال را باید پیدا و همان را تقویت کرد.

وی ادامه داد: اگر خانه مطبوعات که یک صنف است نتوانسته در این سالها مشکلات خبرنگار را حل و فصل و به نتیجه برساند در نقطه مقابل آن هم دولت و دولتمردان با وجود قدرت اجرایی بالا و ابزار قانونی هم تاکنون نتوانستند مشکلات خبرنگاران را رفع کنند.

آخرین تعریف از خبرنگار و حرفه خبرنگاری به ۴۵ سال پیش بر می‌گردد

مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان با اظهار اینکه آخرین تعریف از خبرنگار و حرفه خبرنگاری به سال ۴۸ بر می گردد، اعلام کرد: ۴۵ سال پیش آخرین تعریف از خبرنگار شده است و این عدم به روز بودن این صنف را می‌رساند.

وی با اشاره به سابقه تشکیل خانه مطبوعات استان اصفهان اعلام کرد: این خانه سال ۷۳ به عنوان نخستین خانه مطبوعات کشور در اصفهان تشکیل شد و تاکنون پا برجاست.

گلناری به اهمیت و جایگاه تشکل ها و اصناف اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تشکل ها در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها نقش مهمی را دارد اما به خاطر نداشتن ابزار و امکانات لازم از جمله ابزار اجرایی نتوانسته در حل مشکلات نقش کلیدی داشته باشد.

وی گفت: هر تشکل و صنف بیش از یک سازمان دولتی با اعضا مرتبط با آن حرفه آشنا است، مشکلات آنها را می داند، راهکارها را مطلع است اما ابزار اجرایی ندارد در نقطه مقابل یک سازمان دولتی حداقل یک سال و نیم زمان می خواهد که با اعضا آشنا شود و یک سال نیاز به زمان برای برنامه ریزی دارد و سال سوم و چهارم هم تا بخواهد اقدامی انجام دهد دولت تغییر می کند.

مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان با اعلام اینکه امنیت شغلی و بیمه خبرنگاران دو مطالبه اصلی جامعه خبرنگاران است که تاکنون دولتمردان نتوانستند با وجود داشتن ابزار قانونی و اجرایی اقدامی در این جهت انجام دهند، گفت: جامعه خبری نیاز به توسعه دارد و توسعه انسانیت محوریت و اصل کاری این جامعه است.