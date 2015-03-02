  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۲۰

با حضور رئیس جمهور؛

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی فردا برگزار می‌شود

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی فردا برگزار می‌شود

جلسه این هفته شورای عالی انقلاب فرهنگی فردا با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد این آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۳ باشد. این در حالیست که بررسی اسامی معرفی شده برای ریاست دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران همچنان و بعد از گذشت چندین جلسه در بلاتکلیفی به سر می برد.

در همین رابطه یکی از اعضای این شورا به خبرنگار مهر اعلام کرد که دستور جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی هر چیزی که باشد با نظر رئیس جمهور مورد بررسی قرار می گیرد و ترتیب خاصی برای بررسی  وجود ندارد.

جلسه این هفته شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود.

کد مطلب 2509207

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها