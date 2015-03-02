به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد این آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۳ باشد. این در حالیست که بررسی اسامی معرفی شده برای ریاست دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران همچنان و بعد از گذشت چندین جلسه در بلاتکلیفی به سر می برد.

در همین رابطه یکی از اعضای این شورا به خبرنگار مهر اعلام کرد که دستور جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی هر چیزی که باشد با نظر رئیس جمهور مورد بررسی قرار می گیرد و ترتیب خاصی برای بررسی وجود ندارد.

جلسه این هفته شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود.