علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۵ تیم قمی اسفندماه امسال در رده‌های سنی پایه در دور نخست از مرحله گروهی مسابقات لیگ‌های پایه فوتبال کشور شرکت کردند که ۴ تیم از این ۵ تیم راهی مرحله دوم شدند و می‌توان گفت تیم‌های قمی در مسابقات مرحله نخست لیگ‌های پایه کشور رضایتبخش بود.

وی افزود: فوتبال قم در مرحله نخست دور گروهی رقابت‌های لیگ‌های نونهالان و نوجوانان و جوانان کشور نماینده داشت که ۲ تیم قمی در مسابقات نونهالان، یک تیم قمی در مسابقات نوجوانان و ۲ تیم قمی در رقابت‌های جوانان با حریفان خود رقابت کردند که جز نماینده قم در رده نوجوانان، سایر تیم‌ها جواز صعود دریافت کردند.

دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: تیم فوتبال هنگ قم که امسال قهرمان لیگ نوجوانان باشگاه‌های استان قم بود تنها تیم حذف شده قمی در مرحله نخست بود که در رقابت با حریفانی از استان‌های یزد، مرکزی و اصفهان در رده سوم دور گروهی قرار گرفت و موفق به کسب جواز صعود نشد.

احمدی بیان داشت: در رده سنی نونهالان، ۲ تیم قمی حضور داشتند که هر ۲ تیم در مرحله نخست در یک گروه قرار گرفتند و مسابقات خود را به صورت دوره‌ای در ورزشگاه تختی قم برگزار کردند که در ‌‌‌نهایت هر ۲ تیم به مرحله دوم صعود کردند تا شانس فوتبال قم برای حضور در لیگ بر‌تر نونهالان کشور افزایش یابد.

وی عنوان کرد: تیم فوتبال سیاه جامگان قم میزبانی این مسابقات را بر عهده داشت و با کسب حداکثر امتیاز به عنوان تیم نخست راهی دور دوم شد و تیم صبای قم نیز با قرار گرفتن در سکوی دوم به عنوان سهمیه دوم راهی مرحله دوم این رقابت‌ها شد.

دبیر هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: در رده سنی جوانان نیز تیم فوتبال عقاب پردیسان قم به عنوان قهرمان لیگ جوانان استان وارد این مسابقات شد و با کسب عنوان دوم گروه خود پس از حافظ شیراز به دور دوم صعود کرد و تیم فوتبال افشید نیز به عنوان سهمیه آزاد با کسب عنوان دوم گروه خود راهی مرحله دوم شد.

احمدی افزود: استان قم در مسابقات رده سنی امید نماینده‌ای نداشت اما امیدواریم ۴ تیم حاضر در مرحله دوم، استان قم را در فصل آینده لیگ بر‌تر نونهالان کشور و لیگ دسته اول جوانان کشور صاحب نماینده کنند البته تیم صبای قم در لیگ دسته اول جوانان حضور دارد و در صورت صعود عقاب یا افشید به این مسابقات، سهمیه قم به بیش از یک تیم می‌رسد.