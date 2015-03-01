تنها در بحث هسته ای با آمریکا صحبت می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی پس از دیدار با وزیر خارجه ایتالیا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در این باره که در صورت عدم حصول توافق آینده روابط چگونه خواهد شد بیان کرد: وزیرامور خارجه ایتالیا به درستی اشاره کردند زمانی که مذاکرات در مرحله حساسی است باید از ورود آسیب رساننده به مذاکرات خودداری کرد.

وی افزود: در رابطه با مذاکرات هسته ای هر آنچه از ابتدا تاکنون انجام داده ایم حاکی از این است که با امیدواری نسبت به حصول راه حل این اقدام را انجام داده ایم که در غیر این صورت مذاکره بیهوده است.

ولایتی گفت: تا جایی که مربوط به ما می شود ایران خارج از نرم و هنجارهای بین المللی حرکتی در حوزه هسته ای انجام نداده است. اقدامات ایران استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بوده و سعی داریم درطول مذاکرات به اتهاماتی که به ایران وارد شده پاسخ دهیم.

رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به این سئوال خبرنگار ایتالیایی که آیا در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات روابط بین ایران و آمریکا شکل خواهد گرفت گفت: فعلا آنچه صحبت می کنیم هسته ای است باقی صحبت ها باشد برای بعد.

وی همچنین درباره اظهارات وندی شرمن مبنی بر تحریم های جدید بر علیه ایران گفت: شرمن برای افکار عمومی افراطی در آمریکا صحبت می کند تا آنها اعتراض نکنند هر چند که موضع گیری ها در آمریکا نیز متناقض است.

ولایتی همچنین درباره گفتگو با وزیر امورخارجه ایتالیا نیز گفت: ما در ارتباط با توسعه روابط دوجانبه همکاری های منطقه ای و نکات مهم تنش خیز منطقه گفتگو کردیم و در بسیاری از موارد مواضع مشترک و نزدیک به هم داشتیم و قرار شد این تبادل نظرها ادامه یابد.

وی همچنین با اشاره به قرار برای همکاری مراکز تحقیقاتی ایتالیا و مرکز تحقیقات استراتژیک ایران بیان کرد: امیدواریم شاهد گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور باشیم.

ولایتی گفت: در رابطه با مسائل هسته ای بر ادامه مذاکرات توافق داشتیم و اینکه گفتگوها در چارچوب بین المللی ادامه یابد تا به نتایج مثبت و مفیدی در جهت حل موضوعات هسته ای برسیم.

ائتلاف ما بر علیه داعش یک ائتلاف ضد تروریستی است

همچنین وزیرامورخارجه ایتالیا نیز در پاسخ به سئوالی درباره امدادرسانی هواپیماهای غربی به داعش در عراق گفت: ائتلاف ما ائتلافی است که بر همگان روشن است برای مبارزه با گروههای تروریستی داعش در منطقه شکل گرفته است.

وی افزود: ما تامین کننده سلاح و برگزار کننده دوره های آموزشی و نظامی برای گروه مقاومت در عراق و پیشمرگه های کرد هستیم و برای پیشبرد امور خودمان در این زمینه از هواپیماهای شناسایی استفاده می کنیم که از پایگاههای نظامی ما در کویت برمی خیزند.

وزیر امورخارجه ایتالیا همچنین درباره گزارش های مثبت آژانس از فعالیت هسته ای ایران و اینکه ساخت سلاح هسته ای در ایران موضوعی است که اثبات نشده است گفت: مذاکرات حساسی در جریان است و هفته های آتی هفته های حساس ترین خواهد بود. در این زمینه خرد، حکم می کند زمانی که مذاکرات حساس در جریان است از اظهارنظرهای تنش آفرین پرهیز کنیم.

پائولوجنتیلونی ادامه داد: باید این نکته را لحاظ کنیم که پیشرفت بزرگی صورت گرفته بویژه در زمینه فناوری های هسته ای برای استفاده غیر نظامی لذا امید ما بر این است و تلاش می کنیم که طی هفته های آتی شاهد دست یافتن به یک راه حل درباره فصل هایی از مذاکرات که باقی مانده است باشیم.

وزیر امورخارجه ایتالیا تاکید کرد: نتایج مثبت مذاکرات می تواند برای ایران و جامعه بین الملل مفید باشد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد توافقات حاصل شده در مذاکرات هسته ای درژنو بتواند به نتایج مطلوب برسد و چنانچه چنین توافق منسجمی شکل بگیرد می توانیم شاهد همکاری های مشترک دو کشور باشیم.

پائولوجنتیلونی وزیر امورخارجه ایتالیا تاکید کرد که در خصوص مبارزه با داعش و بحرانهای مختلف با آقای ولایتی گفتگو کردیم و بر تعهدات خود و فعالیت مشترک برای صلح و ثبات در منطقه بویژه در عراق تاکید مشترک داشتیم.

وی ادامه داد: از فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه حمایت می کنیم و بر نیاز به آشتی ملی در لیبی برای ایجاد دولت ملی با حضور همه گروهها جهت پرهیز از بی ثباتی در این کشور که که باعث نگرانی ایتالیا است، تاکید داشتیم.

وزیر امورخارجه ایتالیا گفت: در خصوص مسائل گسترده روابط بین المللی و نیز یمن گفتگو کردیم و از سوی دیگر با خشنودی و خوشحالی پذیرای پیشنهاد آقای ولایتی برای انسجام روابط مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه بین الملللی بین دو کشور و ایجاد گروههای مشترک برای بررسی تحولات منطقه هستیم.