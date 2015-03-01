ضرورت تبیین نقش فاطمه زهرا(س) در دفاع از اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های ایام فاطمیه تصریح کرد:حضرت فاطمه زهرا (س) پیوند نبوت و امامت در تاریخ اسلام است.

وی با اذعان به اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) اسوه زنان عالم و پاسدار ولایت است، تاکید کرد: تبیین نقش آن بانوی بزرگوار در دفاع از اسلام و امام زمان خویش وظیفه اصلی خطبا و روحانیان در ایام فاطمیه است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بر لزوم تبیین فضایل حضرت زهرا(س) برای مخاطبان اشاره کرد و گفت: رونق و گستردگی مراسم ایام فاطمیه و جا افتادن این مراسم جامعه را سراپا ارادت و عشق به ساحت مقدس معصومین(ع) می‌کند.

ستوده معتقد است سیره حضرت فاطمه(س) از یک سو به دلیل انتساب ایشان به عنوان دختر خاتم پیامبران (ص)، همسر امامت و مادر ولایت و از سوی دیگر برجستگی های شخصیتی که در وجود ایشان دیده می شود، ایشان را به عنوان یک الگو مطرح می سازد.

وی دو ویژگی اساسی عصمت کبری و علم بی‌حد حضرت فاطمه(س) را تجلی عینیت پیامبر اکرم دانست و افزود: رونق معرفت فاطمی مهم‌ترین هدف ستاد فاطمیه استان است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: در جامعه کنونی که تمام تلاش کشورهای غربی در ایجاد فضای تبلیغاتی مسموم در صدد انحراف جوانان و ترویج فرهنگ ضد دینی در کشورهای اسلامی است مسوولان فرهنگی باید بیش از پیش از فرهنگ غنی اسلامی در هدایت و تربیت نسل جوان استفاده کنند.

ستوده تاکید دارد که در این راستا مسئولان باید با شیوه هایی نوین و کاربردی آموزه های دینی و سیره زندگی ائمه معصومین (ع) را به جوانان ارائه دهند.

وی افزود: در این استان به دلیل پیشینه تاریخی در فرهنگ تشیع و قدمت عزاداری ائمه معصومین (ع) همه ساله در ایام فاطمیه مجالس عزاداری در قالب برنامه های سوگواری و جلسات وعظ و سخنرانی برگزار می شود که این امر حاکی از تداوم فرهنگ عاشورایی در استان ولایتمدار و حسینی اردبیل است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همچنین بر حفظ حرمت ایام فاطمیه در ایام نوروز تاکید کرد و برگزاری برنامه های مناسب با ایام فاطمیه در مساجد و اماکن عمومی ویژه مسافران و میهمانان نوروزی را تبلیغی شایسته در زمینه پاسداشت مناسبت های مذهبی دانست.