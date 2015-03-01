  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۰۰

حجت الاسلام ستوده تاکید کرد:

ضرورت تبیین نقش فاطمه زهرا(س) در دفاع از اسلام

ضرورت تبیین نقش فاطمه زهرا(س) در دفاع از اسلام

اردبیل - مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل به ضرورت تبیین نقش حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از اسلام تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های ایام فاطمیه تصریح کرد:حضرت فاطمه زهرا (س) پیوند نبوت و امامت در تاریخ اسلام است.

وی با اذعان به اینکه  حضرت فاطمه زهرا (س) اسوه زنان عالم و پاسدار ولایت است، تاکید کرد: تبیین نقش آن بانوی بزرگوار در دفاع از اسلام و امام زمان خویش وظیفه اصلی خطبا و روحانیان در ایام فاطمیه است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بر لزوم تبیین فضایل حضرت زهرا(س) برای مخاطبان اشاره کرد و گفت: رونق و گستردگی مراسم ایام فاطمیه و جا افتادن این مراسم جامعه را سراپا ارادت و عشق به ساحت مقدس معصومین(ع) می‌کند.

ستوده معتقد است سیره حضرت فاطمه(س) از یک سو به دلیل انتساب ایشان به عنوان دختر خاتم پیامبران (ص)، همسر امامت و مادر ولایت و از سوی دیگر برجستگی های شخصیتی که در وجود ایشان دیده می شود، ایشان را به عنوان یک الگو مطرح می سازد.

وی دو ویژگی اساسی عصمت کبری و علم بی‌حد حضرت فاطمه(س) را تجلی عینیت پیامبر اکرم دانست و افزود: رونق معرفت فاطمی مهم‌ترین هدف ستاد فاطمیه استان است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: در جامعه کنونی که تمام تلاش کشورهای غربی در ایجاد فضای تبلیغاتی مسموم در صدد انحراف جوانان و ترویج فرهنگ ضد دینی در کشورهای اسلامی است مسوولان فرهنگی باید بیش از پیش از فرهنگ غنی اسلامی در هدایت و تربیت نسل جوان استفاده کنند.

 ستوده تاکید دارد که در این راستا مسئولان باید با شیوه هایی نوین و کاربردی آموزه های دینی و سیره زندگی ائمه معصومین (ع) را به جوانان ارائه دهند.

وی افزود: در این استان به دلیل پیشینه تاریخی در فرهنگ تشیع و قدمت عزاداری ائمه معصومین (ع) همه ساله در ایام فاطمیه مجالس عزاداری در قالب برنامه های سوگواری و جلسات وعظ و سخنرانی برگزار می شود که این امر حاکی از تداوم فرهنگ عاشورایی در استان ولایتمدار و حسینی اردبیل است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همچنین بر حفظ حرمت ایام فاطمیه در ایام نوروز تاکید کرد و برگزاری برنامه های مناسب با ایام فاطمیه در مساجد و اماکن عمومی ویژه مسافران و میهمانان نوروزی را تبلیغی شایسته در زمینه پاسداشت مناسبت های مذهبی دانست.

کد مطلب 2509212
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها