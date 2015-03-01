گزارش مالی ۹۳ مترو اصفهان مصوبه شورای شهر را نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانی پور پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به بررسی ۱۲ لایحه شهرداری اصفهان در هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: ۷ مورد از این لایحه ها مربوط به آزادسازی زمین، منزل مسکونی یا تجاری برای احداث پروژه های مختلف بود که به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان رسید.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری اصفهان لایحه‌های اصلاح بودجه پایانه‌های مسافربری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کالای درون شهری را نیز به شورای اسلامی شهر اصفهان ارائه داده بود، افزود: این لایحه‌ها نیز با حداکثر رای اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان به تصویب رسید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: لایحه‌ اصلاح بودجه پایانه‌های مسافربری با تاکید بر ساماندهی پایانه کاوه مقابل شرکت همسفر و هماهنگی با سازمان تاکسیرانی برای سرویس دهی منظم و تاکسی‌های پایانه کاوه به تصویب رسیده است.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری لایحه‌ای را نیز به همراه تفریغ بودجه و گزارشات مالی سال ۹۳ سازمان قطار شهری اصفهان و حومه را نیز به شورای اسلامی شهر اصفهان ارایه کرده بود، تصریح داشت: این لایحه در گذشته نیز در کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات بررسی شد و در این جلسه نیز موفق به کسب آراء اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان نشد.

تصویب تخفیف ۱۰ درصدی عوارض افزوده صدور پروانه ساختمان تا پایان فروردین

واشیانی‌پور با اشاره به ارسال لایحه اهداء ۱۰ درصد تخفیف در عوارض ارزش افزوده بر تراکم‌های ساختمانی به متقاضیان در خواست صدور پروانه ساختمان ابراز داشت: زمان اجرای این طرح از طرف شهرداری تا پایان خرداد ماه تعیین شده بود که با عدم کسب رای شورای اسلامی شهر اصفهان به تصویب نرسید و اجرای این طرح تا پایان فروردین ماه مصوب شد.

وی پیشنهاد دریافت بهای خدمات اقامت مهمانان و گردشگران در سال ۹۴ را یکی از لایحه‌های ارایه شده از سوی شهرداری اصفهان عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا اقامت موقت در باغ فدک با کلیه امکانات هر شب برای هر خانوار ۱۵ هزار تومان برآورد شده است که در نهایت در هنگام تحویل کارت ۲ هزار تومان آن نیز به مسافران برگشت داده خواهد شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص هزینه اقامت در مداری غیر انتفاعی شهر اصفهان نیز ابراز داشت: هزینه اقامت تا سقف ۵ نفر خانوار در این مدارس نیز برای هر شب ۴۰ هزار تومان برآورد شده است که از این مبلغ ۵ هزار تومان توسط مشاور املاک برداشت خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در دریافت هزینه از گردشگران برای استفاده از ظرفیت کلاس‌های مدارس غیر انتفاعی به ازای هر نفر مازاد بر ۵ نفر ۱۰ هزار تومان دریافت خواهد شد که ۲ هزار تومان آن را واحد صنفی برداشت خواهد کرد.