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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۱۱

مقدمی:

نمایشگاه غیرقانونی فروش فرش ماشینی در زنجان پلمپ شد

نمایشگاه غیرقانونی فروش فرش ماشینی در زنجان پلمپ شد

زنجان-رئیس اتحادیه تزئینات، موکت و فرش ماشینی فروشان استان زنجان از برپایی نمایشگاه غیرقانونی فروش فرش در این استان خبرداد و گفت: این نمایشگاه برای دومین بار طی دیروز و امروز پلمپ شد.

سجاد مقدمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه به رغم هشدارهای داده شده و پلمپ نمایشگاه مسئولان برگزاری اقدام به بازگشایی این نمایشگاه کردند.

وی ادامه داد: از دیروز یک شرکت تولید کننده فرش ماشینی خارج ازر استان اقدام به اجاره سالن ورزشی بینش زنجان کرده و در این محل اقدام به فروش فرش ماشینی کرده است.

مقدمی با بیان اینکه برپایی هرگونه نمایشگاه و فروشگاه  باید دارای مصوبه سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف  ایران باشد افزود: این نمایشگاه فاقد هرگونه مجوز و مصوبه از این ارگانها است.

رئیس اتحادیه تزئینات، موکت و فرش ماشینی فروشان استان زنجان با بیان اینکه شامگاه شنبه به همراه رئیس اتاق اصناف و بازرسان به محل نمایشگاه رفته و اقدام به پلمپ این نمایشگاه کردیم  افزود: مسئولان برپایی این نمایشگاه عنوان می کنند که از طرف نهادی در تهران به آنها گفته شده تا در راستای حمایت از تولید داخلی نمایشگاه بزنند.

کد مطلب 2509218

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