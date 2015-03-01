حفظ جنگل های استان گیلان برای نسل بعدی، ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در جلسه ای که صبح یکشنبه و با حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان تشکیل شد، با بیان اینکه جنگل‌های استان ذخیره‌گاه اکولوژیکی محسوب می‌شوند اظهار داشت: جنگل های گیلان از اهمیت ویژه ای برخوردارند و باید از این ذخیره اکولوژیکی برای نسل آینده حفاظت کنیم.

وی بر ضرورت درختکاری ورودی و خروجی شهرهای استان به شعاع پنج تا ۱۰ کیلومتر تاکید کرد و افزود: درختکاری ورودی ها و خروجی های شهرها به عنوان معیاری برای ارزشیابی فعالیت شهرداران لحاظ می شود.

استاندار گیلان حفاظت از نهال ها را مورد توجه قرار داد و گفت: مهم تر از درختکاری، نگهداری و حفاظت از نهال‌های کاشته شده است.

نجفی با اشاره به مزیت های زراعت چوب اظهار داشت: با توجه به ویژگی های اکولوژیکی و نیاز زراعت چوب به آب کم و درآمد اقتصادی مناسبی که از آن به دست می آید، این حوزه می تواند در استان بیش از پیش گسترش یابد.

وی عدم بهره گیری صحیح از منابع طبیعی را عرصه ای برای تعرض دیگران خواند و افزود: حفاظت از منابع طبیعی فقط مختص اداره کل منابع طبیعی نیست.

نماینده عالی دولت در استان گیلان بهره مندی از فعالیت های غیردولتی برای حفاظت از منابع طبیعی را غیرقابل انکار دانست و تاکید کرد: راهی جز استفاده از بخش خصوصی، NGOها و دهیاران در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی وجود ندارد و باید به گونه ای پیش برویم که با قطع هر درخت، خود شهروندان معترض شوند.

در ادامه این جلسه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان نیز با اشاره به اجرای طرح جنگل‌داری به وسعت ۴۰۰ هکتار در استان اظهار داشت: ۱۵۰ هزار هکتار از جنگل‌ های استان در حال بهره‌ برداری اصولی است.

زارع افزود: با تشکیل یگان حفاظت از منابع طبیعی، قاچاق چوب در استان به حداقل رسیده است.

وی با بیان اینکه ۶۰ هزار هکتار از اراضی گیلان زیر کشت صنوبر است، بیان کرد: هر خانوار گیلانی از کاشت صنوبر در هر هکتار ۶ میلیون تومان درآمد به دست می آورد و ۱۲ هزار خانوار استان از زراعت چوب بهره مند می شوند.

این مسئول تسهیلات اعطایی به گسترش دهندگان طرح کشت صنوبر را ناکافی دانست و خواستار افزایش میزان این تسهیلات شد.

وی با بیان اینکه بهره برداری از جنگل ها در حال کاهش است، اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰ درصد از برداشت چوب استان گیلان به خارج از استان فرستاده می شود.

زارع یکی از برنامه های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری را فرهنگ سازی برای جلب مشارکت های مردمی در حفاظت از منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: با کمک NGOها و تشکل های مردمی توانمندسازی محلی را در راستای حفاظت از منابع طبیعی دنبال می کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت های آبخیزداری اشاره کرد و افزود: فعالیت های آبخیزداری در حوزه آبخیز انزلی با همکاری محیط زیست و جایکا در دست اجرا است.

زارع با بیان اینکه ۵۱ حوزه آبخیز در استان تعریف شده است ادامه داد: در ۱۴ حوزه آبخیز به ویژه در شهرستان های تالش، ماسال، رودسر و رودبار اقدامات خوبی در حال انجام است.

وی تعیین تکلیف مرز بین گیلان و اردبیل را از موضوعات مهم منابع طبیعی برشمرد و گفت: بسیاری از قاچاقچیان چوب از این مرز وارد آستارا و تالش می شوند و انتظار داریم با حل این موضوع، از خروج غیر قانونی چوب از استان جلوگیری کنیم.

زارع با اشاره به شهادت ۳ جنگلبان منابع طبیعی گیلان در راه حفاظت از عرصه های ملی خواستار نامگذاری یکی از خیابان های ماسال، سیاهکل و رشت به نام شهید ناصر پیروی شهید جنگلبان شد.

این مسئول در پایان این جلسه از توزیع نهال در هفته منابع طبیعی در سراسر استان خبر داد و گفت: به مناسبت هفته منابع طبیعی یک‌ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال در سراسر استان گیلان توزیع می شود.

شایان ذکر است در حاشیه این جلسه، کارت همیار طبیعت توسط مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری به استاندار گیلان اهدا شد.