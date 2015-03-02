شاهرخ رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در زمان اجرای این طرح از تمامی اماکن عمومی، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن سیاحتی و زیارتی بازدید می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح ارائه خدمات مناسب بهداشتی و مواد غذایی سالم به مسافران نوروزی در سطح شهرستان است، افزود: مراکز بهداشتی و درمانی ۱ و ۲، مراکز بهداشت روستاهای تنگراه، آق قمیش، قلی تپه، ینقاق، تراجیق، فارسیان فرنگ در این ایام آماده خدمات دهی هستند.

مدیر شبکه بهداشت گالیکش خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه حوادث جاده‌ای سه پایگاه اورژانس ۱۱۵ در روستاهای تنگراه، آق قمیش و فارسان فرنگ گالیکش برای امدادرسانی آماده هستند.

رضایی افزود: این طرح با مشارکت تمام ادارات دولتی بخصوص فرمانداری، شهرداری، هلال‌احمر و اورژانس ۱۱۵ و نیروی انتظامی اجرایی می‌شود.

داوطلبان سلامت سهم مهمی در بخش درمان و سلامت دارند

وی با بیان اینکه داوطلبان سلامت سهم مهمی در بخش درمان و سلامت شهرستان دارند، گفت: رابطین بهداشت بدون چشم‌داشت و دریافت مزدی برای توسعه سلامت جامعه زحمت می‌کشند.

رضایی با بیان اینکه فعالیت رابطین سلامت خداپسندانه است، خاطر نشان کرد: سلامت‌محور توسعه است و معضلات بهداشتی می‌تواند سدی در برابر توسعه باشد.

مدیر شبکه بهداشت گالیکش تصریح کرد: در چنین مساله مهمی نباید تنها به نهادهای حاکمیتی و توان محدود تعریف‌ شده آن‌ها بسنده کرد و باید از فرصت جلب مشارکت آحاد جامعه استفاده کرد.

رضایی ادامه داد: سیاست و نگرش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور در مورد رابطین بهداشت، از همین رویکرد سرچشمه می‌گیرد.

وی از مریم شیرزایی داوطلب سلامت نمونه شهرستانی، استانی و کشوری یاد کرد و گفت: رابطین بهداشت بازوان توانمند شبکه بهداشت در ارتقا سلامت جامعه شهری به‌ویژه در بافت‌های حاشیه شهر هستند.

رضایی تصریح کرد: رابطین می‌توانند ضمن شرکت در کلاس‌های آموزشی مرکز، آگاهی بهداشتی خود را بیشتر کرده و با آموختن مهارت‌های ارتباطی، پیام‌های بهداشتی را هرچه بهتر انتقال دهند.