معابر بزرگراهی سطح شهر مشهد ایمن سازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد سید مهدی امامی میبدی اظهار داشت: در راستای مطالعات انجام شده توسط کارشناسان این سازمان به منظور ایمن سازی معابر بزرگراهی پروژۀ نصب گاردریل در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: یکی از مهم ترین تجهیزات ترافیکی جهت ایمن سازی معابر بزرگراهی گاردریل می باشد که کمک فراوانی در تامین و ارتقا ایمنی نقاط پرحادثه می کند، به همین دلیل سالانه بودجه قابل توجهی صرف خرید، نصب، تعمیر و نگهداری این تجهیزات می شود.

امامی با اشاره به این موضوع که از ابتدای سال ۹۳ تاکنون ۷ هزار و ۵۰۰ متر ایمن سازی در نقاط پر حادثه معابر جاده ای و بزرگراهی از طریق نصب گاردریل انجام شده است افزود: در حال حاضر کنارگذر آزاد راه شهید شوشتری با نصب این تجهیزات در مسیر رفت و برگشت ایمن سازی شده است و در ادامه در بزرگراه های آزادی و کلانتری نیز این پروژه به انجام خواهد رسید.