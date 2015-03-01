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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۱۲

با نصب گاردریل/

معابر بزرگراهی سطح شهر مشهد ایمن سازی می شود

معابر بزرگراهی سطح شهر مشهد ایمن سازی می شود

مشهد- مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد از ایمن سازی معابر بزرگراه هی سطح شهر مشهد با نصب گاردریل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد سید مهدی امامی میبدی اظهار داشت: در راستای مطالعات انجام شده توسط کارشناسان این سازمان به منظور ایمن سازی معابر بزرگراهی پروژۀ نصب گاردریل در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: یکی از مهم ترین تجهیزات ترافیکی جهت ایمن سازی معابر بزرگراهی گاردریل می باشد که کمک فراوانی در تامین و ارتقا ایمنی نقاط پرحادثه می کند، به همین دلیل سالانه بودجه قابل توجهی صرف خرید، نصب، تعمیر و نگهداری این تجهیزات می شود.

امامی با اشاره به این موضوع که از ابتدای سال ۹۳ تاکنون ۷ هزار و ۵۰۰ متر ایمن سازی در نقاط پر حادثه معابر جاده ای و بزرگراهی از طریق نصب گاردریل انجام شده است افزود: در حال حاضر کنارگذر آزاد راه شهید شوشتری با نصب این تجهیزات در مسیر رفت و برگشت ایمن سازی شده است و در ادامه در بزرگراه های آزادی و کلانتری نیز این پروژه به انجام خواهد رسید.

کد مطلب 2509222

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