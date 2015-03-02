مجموعه «اولین کتاب علمی من» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «اولین کتاب علمی من» نوشته جف ورینگ با ترجمه سارا سیدناصری و بازنویسی حسین فتاحی برآن است تا بچه‌‌ها را با موضوعات مختلف چون رشد و بزرگ شدن، نور، حرکت، مواد، برق و الکتریسیته و صداهای مختلف آشنا کند.

یک گربه کوچولوی سفید، شخصیت اصلی داستان‌های این مجموعه است. گربه کنجکاوی که به دنبال پیدا کردن پاسخی مناسب و درست برایپرسش‌های ذهنی خود است.

گربه‌ای که وقتی بچه قورباغه‌‌‌ها را می‌بیند باورش نمی‌شود که یک روز، خودش هم به همان کوچکی بوده اما مادر بچه‌ قورباغه‌ها با او از چگونگی رشد و بزرگ شدن بچه‌هایخود می‌گوید و برای گربه کوچولوی داستان ما توضیح می‌دهد چه حیوان‌های دیگری از دل تخم بیرون می‌آیند.

دومین جلد با عنوان «گربه کوچولوی سفید و شاپرک» به آموزش نور و روشنایی میپردازد و با این پرسش گربه کوچولو از شاپرک آغاز می‌شود که شب‌ها خورشید کجا می‌رود و شاپرک به او می‌گوید: خورشید جایی نمی‌رود زمین می‌چرخد و ما از خورشید دور می‌شویم... م. هر طرف زمین که رو به خورشید باشد، آن طرف روشن است و هر طرفی که از خورشید دور باشد آن‌جا تاریک است... دومین جلد هم گربه کوچولو و هم بچه‌ها را با نور و روشنایی آشنا می‌کند.

سومین جلد با عنوان «گربه کوچولوی سفید و جیرجیرک» به آموزش مفهوم حرکت می‌پردازد. حرکت یک توپ گرد قرمز... گربه کوچولو یاد می‌گیرد که هرچه سطح زمین صاف‌تر باشد، توپ بیشتر و تندتر می‌‌رود. هدف نویسنده کتاب، جف ورینگ این است که بچه‌ها بیاموزند برایحرکت هر چیز به نیرو نیاز دارند. برای توقف هم نیرو لازم است تا جسم متحرک بایستد.

«گربه کوچولوی سفید و حلزون» عنوان چهارمین جلد از مجموعه «اولین کتاب علمی من» است که به آموزش مفهوم مواد توجه می‌کند. این بار ماجرای گربه کوچولو از نگاه کردن به لانه پرنده‌ها آغاز می‌شود و این پرسش که «پرنده‌ها، لانه خود را از چی درست می‌کنند؟» این جلد به بچه‌ها یاد می‌دهد تا درباره چیزهایی که استفاده می‌کنند فکر کنند و بدانند آنها از چه ساخته شده‌اند؟

پره توربین‌ها در هوا می‌گشت. گربه کوچولو آنها را نشان داد و گفت: «آیا برق ابرها، پره توربین را می‌چرخاند؟» پرنده گفت: «نه! نیروی باد پره‌ها را می‌چرخاند و توربین، برق تولید می‌‌کند.» «گربه کوچولوی سفید و پرنده» عنوان پنجمین جلد است که به آموزش مفهوم برق و الکتریسیته می‌پردازد.

«گربه کوچولوی سفید و خفاش» عنوان ششمین جلد است که به آموزش صداهای مختلف چون صدایرعد و برق و باران و خش خش و...توجه می‌کند.

مجموعه «اولین کتاب علمی من» در شش جلد و ازسوی «کتاب‌های قاصدک»، واحد کودک و نوجوان انتشارات ذکر منتشر شده است. جف ورینگ نویسنده و سارا سیدناصری مترجم مجموعه‌ای هستند که حسین فتاحی، نویسنده کودک و نوجوان بازنویسی آن را برعهده داشته است.

مجموعه «اولین کتاب علمی من» در ۱۵۰۰ نسخه و به قیمت هرجلد ۳۰۰۰ تومان برای گروه سنی الف، ب و ج نوشته و منتشر شده است.