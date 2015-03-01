پرتال جامع گردشگری پایتخت آغاز بکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرتال جامع گردشگری، تفریح، سرگرمی و اوقات فراغت «بزنیم بیرون» در 10 دسته بندی کلی شامل «گردشگری شهری» ، «طبیعت گردی» ، «گردشگری ورزشی» ، «گردشگری فرهنگی و هنری» ، «گردشگری تاریخی»، «گردشگری مذهبی»، « گردشگری تفریحی»، «کجا بمونم؟»، «چی بخورم؟» و «از کجا بخرم؟» آغاز به کار کرده و تا کنون نسبت به معرفی 7000 نقطه در سطح شهر تهران اقدام کرده است.

پرتال «بزنیم بیرون» که نسخه آزمایشی خود را با حمایت شهرداری تهران راه اندازی کرده است، در بیش از 136 موضوع اقدام به شناسایی و معرفی نقاط فعال در سطح پایتخت کرده است تا از این طریق اطلاعات جامعی را در خصوص هرکدام از این اماکن و ظرفیت ها در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

در این پورتال داده های کاملی از قبیل معرفی مکان، اطلاعات تماس، محل قرار گیری و جانمایی روی نقشه، نحوه دسترسی به مکان مورد نظر با تاکسی، مترو، اتوبوس و خودروی شخصی، ویژگی ها و مشخصات، امکانات، نحوه و محدودیت های استفاده، پیشنهادات ویژه، تاریخچه، سیمای عمومی، زمان مناسب بازدید، سئانس ها، نقاط مثبت و منفی، گالری تصاویر، گالری صوت و فیلم و ... در قالبی زیبا و نوین به مخاطبان عرضه می شود.

همچنین این سامانه تمامی رویدادهای تفریحی موجود در شهر تهران اعم از مسابقات ورزشی، نمایشگاه ها و همایش ها، گالری ها، اجرای تئاتر ها، اکران فیلم ها، برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی و... را تحت پوشش قرار داده و اقدام به معرفی کامل آن ها به مخاطبان خود به همراه شمارش معکوس تا پایان رویداد می کند.

از جمله موارد بسیار کلیدی در این پرتال می توان به بخش برنامه ریز تفریح و سفر شهری به منظور معرفی بهینه اماکن، برنامه ها و رویداد ها به مخاطبان اشاره کرد؛ به نحوی که کاربران در بخش «برنامه ریز» پرتال بزنیم بیرون می توانند هزینه مد نظر، زمان مورد نیاز، منطقه جغرافیایی، دسته بندی و بخش های مورد علاقه خود را با ریزترین جزئیات ارایه داده و از نزدیک ترین مکان ها و آخرین رویداد های مد نظر خود بر اساس داده های اعلامی استفاده کنند.

«بزنیم بیرون» تنها مجموعه هوشمندی است که بر مبنای وضعیت معیشتی، منطقه محل سکونت، میزان وقت موجود برای تفریح، گروه های سنی، جنس و علاقه مندی های مخاطبان، آنان را دسته بندی کرده و اقدام به معرفی پیشنهادات تفریحی و گردشگری به آن ها می کند.

از دیگر سو بخش های «اخبار» و «مجله خبری» نیز دو حوزه اصلی فعالیت پرتال بزنیم بیرون در فاز نخست به شمار می رود که ماموریت «اطلاع رسانی» و «آگاهی بخشی» را بر عهده دارند. به نحوی که اخبار مربوط به مکان ها، جاذبه ها، رویداد ها و برنامه های مختلف فرهنگی، ورزشی، هنری و اجتماعی ذیل همان مکان نمایش داده خواهد شد و کاربران با مراجعه به هر کدام از بخش های این پرتال، می توانند به آرشیو تمامی اخبار و گزارش های مربوطه دسترسی داشته باشند.

تمامی کاربران و مشاغل مرتبط می توانند با عضویت در پرتال «بزنیم بیرون» نسبت به ثبت مکان ها و رویدادهای جدید در سطح شهر تهران اقدام نموده و از امکانات متنوعی همچون برنامه ریز پیشرفته تفریح، سرگرمی و گردشگری استفاده نمایند.

پرتال جامع گردشگری بزنیم بیرون هم اکنون در تارنمای www.bezanimbiroon.ir در دسترس علاقه مندان قرار داشته و به زودی با ارایه خدمات متنوعی در قالب اپلیکیشن های موبایل، اطلاع رسانی پیرامون تورهای گردشگری پایتخت، خدمات تهران کارت و ... فعالیت خود را به صورت گسترده و رسمی دنبال خواهد کرد.