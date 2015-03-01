۵۰ درصد بازار لوازم آرایشی قاچاق است/تشخیص ۱۹۰ نوع باقیمانده سموم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول دیناروند در حاشیه مراسم انعقاد توافقنامه بین سازمان غذا و دارو و سازمان منطقه‌ای آزاد قشم که بعد از ظهر یکشنبه در محل سازمان غذا و دارو برگزار شد، گفت: با کمک سازمان منطقه‌ آزاد قشم دستگاه های تجهیز آزمایشگاهی تهیه شده که با یک تزریق بالغ بر ۱۹۰ نوع باقیمانده سموم همزمان تعیین و مشخص می‌شود. درحالی که در گذشته تشخیص این سموم در حدود ۱۰۰ نوع بود.

وی ادامه داد: منطقه آزاد قشم با تجهیز دستگاه‌های پیشرفته در آزمایشگاه های خود و در اختیار گرفتن پرسنل متخصص شرایط مطلوب برای کنترل مواد غذایی، دارویی و آرایشی بهداشتی را دارد و سازمان غذا و دارو نیز براساس این توافقنامه این اختیارات را به آنها می‌دهد و ما نیز بر فعالیت آنان نظارت می‌کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره میزان قاچاق مواد دارویی، بهداشتی و غذایی به کشور نیز گفت: متأسفانه کالای قاچاق زیاد است و فقط مربوط به قشم نیست. ما همسایگانی داریم که عبور و مرور قاچاق از آنجا جدی گرفته نمی‌شود و این امر باعث شده که بازار قاچاق همچنان ادامه داشته باشد.

دیناروند با اشاره به اقدامات دستگاه های نظارتی برای مقابله با قاچاق اینگونه کالاها، خاطرنشان کرد: آمار دقیقی در زمینه قاچاق تجهیزات پزشکی و دارویی وجود ندارد ولی باید این مسئله را عنوان کنم که کمترین قاچاق در حوزه دارو است و بیشترین قاچاق نیز مربوط به فرآورده‌های آرایشی بهداشتی است که تقریبا ۵۰ درصد بازار را شامل می‌شود.

مفاد توافق نامه سازمان غذا و دارو با سازمان منطقه آزاد قشم

بر اساس همین گزارش، در راستای گسترش نظارت بر فرآورده‌ها و کالاهای سلامت محور و استفاده حداکثری از توان و امکانات کشور ایجاد تسهیلات در گردش سرمایه و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توافقنامه‌ای بین سازمان غذا و دارو و سازمان منطقه‌ای آزاد قشم منعقد شد.

در پی امضای توافقنامه همکاری‌های مشترک میان سازمان غذا و دارو و منطقه آزاد قشم نیز مقرر شد یک مرکز ذخایر دارویی در این منطقه ایجاد شود و همچنین آزمایشگاه قشم به عنوان بازوی حمایتی سازمان غذا و دارو در کشور عمل کند. بر اساس این توافقنامه موضوعات زیر در دستور کار دو طرف قرار گرفت:

۱- ایجاد کمیته فنی و مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برابر مقررات سازمان غذا و دارو

۲- صدور مجوز‌ها و پروانه‌های بهداشتی، تاسیس بهره‌برداری، مسئول فنی، ساخت و مجوزهای ترخیص و مصرف فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی

۳- تاسیس آزمایشگاه تخصصی حلال و سایر آزمایشگاه‌های تخصصی محصولات سلامت‌محور

۴- بازرسی، نمونه‌برداری و بررسی اسناد کالاهای سلامت محور

۵- ایجاد نظام رد‌یابی و برچسب کنترل اصالت و سلامت

۶- ایجاد مرکز ذخایر دارویی در منطقه آزاد قشم

۷- حمایت در ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مرکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه محصولات سلامت محور