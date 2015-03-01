به گزارش خبرنگار مهر، حمید عصار‌زادگان ظهر امروز در آئین افتتاحیه پروژه‌های عمرانی، خدماتی، ترافیکی و تفریحی منطقه ۵ شهرداری اصفهان با اشاره به بهره‌برداری از ۹۰ پروژه مختلف در این منطقه از شهر اصفهان اظهار داشت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به افزایش ۱۹۸ درصدی بودجه منطقه ۵ شهرداری اصفهان طی ۴ سال گذشته ابراز داشت: اجرای پروژه‌های محله محوری از مهم‌ترین اهداف این منطقه از شهرداری اصفهان است که با موفقیت نیز اجرایی شده است.

مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان در ادامه با بیان اینکه توزیع عادلانه خدمات از سیاست‌های اصلی شهرداری در سطح منطقه است و ما با اجرای این سیاست در راستای محرومیت‌زدایی از سطح منطقه تلاش می‌کنیم، ادامه داد: در این راستا ارائه خدمات شهری به ساکنان منطقه دنارت اصفهان که از محروم‌ترین نقاط منطقه ۵ شهرداری اصفهان بوده است از برنامه‌های صورت گرفته است.

۸۰ درصد از شهروندان منطقه ۵ تمایل به اسکان در محلات دیگر نیستند

وی با اشاره به احداث مجموعه اداری مسكونی شهید قاسمی افزود: ۸۰ درصد از شهروندانی كه منازل آنها در مسیر طرح‌های عمرانی قرار می‌گیرد به دلیل تعلق خاطری كه به محل دارند حاضر نیستند در محله دیگری اسكان یابند از این رو ۵۴ واحد مسكونی در این مجموعه احداث شده است تا در طرح‌های معوض این منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر این اساس در طرح كلید در مقابل كلید منازلی كه در مسیر خیابان ۱۱ محرم نیز هستند می توانند از آپارتمان های مجموعه شهید قاسمی معوض دریافت كنند.

مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان با اشاره به اینكه مجموعه مسكونی شهید قاسمی آماده بهره‌برداری است، افزود: محله دنارت و صحرا روغن از محلات محروم منطقه هستند كه رسیدگی ویژه به این محلات در دستور كار قرار گرفته است.

وی با بیان اینكه كوچكترین سرانه خدماتی در غرب خیابان وحید وجود نداشت، اظهار داشت: در راستای رفع محرومیت این محدوده سال گذشته احداث خیابان علامه محمد تقی جعفری حدفاصل بلوار كشاورزی تا رودكی انجام شده است.

وی ادامه داد: در مقابل مسجد امام حسین(ع) زمینی به وسعت ۳ هزار مترمربع به فضای سبز تبدیل شده است.

مدیر منطقه ۵ شهرداری با اشاره به برخی از پروژه‌های شاخص این منطقه بیان داشت: اولین پاركینگ مكانیزه شهر اصفهان در محل ساختمان منطقه ۵ در زمینی به مساحت ۹۸ مترمربع احداث شده است.

وی ظرفیت پارك خودرو را در این پاركینگ مكانیزه ۳۶ خودرو دانست و گفت: با توجه به قیمت بالای زمین در این منطقه احداث پاركینگ مكانیزه در دستور كار قرار گرفت كه این پاركینگ در سه سری احداث و امروز به صورت رسمی به بهره برداری می‌رسد.

سالانه ۲۰ میلیارد تومان برای صفه هزینه می‌شود

عصارزادگان با بیان این كه شهرداری سالانه ۲۰ میلیارد تومان در پارك كوهستانی صفه هزینه می‌کند، افزود: طرح‌های متعددی در این پارك از جمله راه‌اندازی فاز دوم تله كابین و مرمت فاز اول قلعه شاه دژ آماده بهره‌برداری است.

وی با اشاره به این كه فاز دوم تله كابین به طول یك هزار و ۸۵۰ متر حدفاصل ایستگاه دوم تا قلعه شاه دژ است، اظهار داشت: با بهره برداری از فاز دوم تله كابین شهروندان و حتی افراد سالمند و معلول می توانند با استفاده از تله كابین بام شهراصفهان را مشاهده كنند.

مدیر منطقه ۵ شهرداری با بیان این مطلب كه ۲ میلیارد تومان برای ساماندهی و بهسازی قلعه شاه دژ تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی هزینه شده است، ادامه داد: بهسازی دیوار سربازخانه در مجموعه قلعه شاه دژ انجام شده كه در این راستا مسیر فرح بخشی را برای شهروندان ایجاد می كند.

وی افزود: احداث اولین نمازخانه در پارك كوهستانی صفه، احداث قرنطینه و درمانگاه باغ وحش صفه، ایمن سازی مسیرهای صعب العبور از جمله طرح های انجام شده در این منطقه است.

عصارزادگان به احداث پاركینگ در مجاورت تله كابین صفه با ظرفیت ۸۰۰ خودرو اشاره و بیان كرد: ساخت پاركینگ در مجاورت رستوران زاگرس در كوه صفه با ظرفیت ۴۰۰ خودرو از اقدامات این منطقه بوده است.