آمریکا لیاقت مدیریت دنیا را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی ظهر یکشنبه در درس تفسیر قرآن کریم که در مسجد اعظم قم برگزار شد، اظهار داشت: خروجی جنگ جهانی دوم بیش از ۷۰ میلیون کشته بوده است و خیلی‌ها هم تعداد کشته‌ها را نمی‌دانند اما ۷۲ نفر در کربلا کشته شدند در اربعین امسال یک کار جهانی و بین المللی اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه عزت حادثه کربلا ناشی از مدیریت خداست، افزود: آنچه در جنگ دوم جهانی رخ داده محصول سیاست‌های بشر غربی در همین قرن اخیر است و الان هم آمریکا و اوباما روی قبر ۷۰ میلیون نفر قد کشیده و می‌گویند ما مدیر عالم هستیم.

استاد سطوح عالی حوزه گفت: یک وقتی کسی بخشنده و عاقل و عادل و فداکار و متدین و مذهبی است حق دارد بگوید من جهان را اداره می‌کنم ولی شما حق ندارید زیرا شما هم گالیله را سوزاندید و هم کشیشان شما قرآن را سوزاندند.

وی با بیان اینکه مسئولان آمریکایی باید خجالت بکشند، اضافه کرد: شما باید خجالت بکشید که البته نمی‌کشید ولی شما حق مدیریت جهان را ندارید.

آیت الله جوادی آملی تأکید کرد: کسانی که کافر هستند تصور می‌کنند که خداوند بر کارهای آنها ناظر و شاهد نیست در صورتی که خدایی که قدرت دارد آسمان و زمین را بیافریند اداره انسان برای او آسان‌تر است.

وی ادامه داد: کفار چون چشم باطن ندارند حقایق را نمی‌فهمند و تصور می‌کنند که می‌توانند دنیا را به دنبال خود بکشانند و مدیریت کنند.