به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرباسیان که در پنجمین کنفرانس سالانه پیشگیری از تقلب و سوء استفاده‌های مالی سخن می گفت، تصریح کرد: وجود فساد اقتصادی در یک سیستم سبب می شود ریسک برگشت سرمایه برای سرمایه گذاران بالا رود و این امر در نهایت توسعه کشور را به خطر می اندازند.

وی افزود: در محیط فاسد نمی توان انتظار رشد و توسعه اقتصادی داشت و این موضوع در کشورهای مختلف دنیا به اثبات رسیده است. کرباسیان در عین حال به تقویت حوزه نرم افزاری در نظام اقتصادی کشور تاکید کرد و اظهار داشت: باید این تفکر اصلاح شود که مبارزه با فساد تنها با عوامل سخت افزاری و قوه قهریه به نتیجه می رسد بلکه اصلاح قوانین و مسدود کردن مسیر بروز فساد نکته ای مهم تر از آن به شمار می آید.

کرباسیان ،دو نرخی بودن ارز و متناسب نبودن تعرفه واردات با نیاز واقعی جامعه از عوامل شکل گیری فساد اقتصادی و بروز پدیده قاچاق ذکر کرد و گفت:‌ نبود شفافیت و ثبات در قوانین، فضای بروز تخلفات مالی را ایجاد می کند و گسترش می دهد. وی وجود رسانه های آزاد را یکی از اصلی ترین ابزارهای مبارزه با فساد و تقلب دانست و تصریح کرد: اطلاع برخی افراد از احتمال تغییر تعرفه ها برای دوره های آتی نیز موجب بروز سوء استفاده های مالی می شود.

کرباسیان همچنین تصویب اصلاح قانون مالیات در سال 80 را یادآور شد و گفت: در آن قانون اعلام شده بود که نرخ مالیاتی به صورت پلکانی افزایش یابد و تجمیع شود این در حالی بود که عده ای معتقد بودند با تصویب قانون جدید، تبعیض ایجاد می شود و درآمدهای دولت نیز کاهش می یابد اما پس از اجرایی شدن قانون تجمیع مالیات ها نه تنها درآمد دولت کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش یافت و در عین حال پدیده «دو دفتری» که در برخی برخی شرکت ها باب شده بود از بین رفت.

ئییس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور با بیان اینکه برنامه ریزی بلند مدت و پیشگیری از مراحل ابتدایی یکی از اقدامات موثر برای مبارزه با فساد است گفت: چنانچه کنترل های لازم از مرحله حسابرسی داخلی شرکت ها انجام می شد هیچگاه با چنین ارقام در تخلفات مالی مواجه نمی شدیم. وی افزود:‌ توجه به حسابرسان مستقل نیز اهمیت ویژه ای در کنترل و پیشگیری فساد دارد.

وی در عین حال گفت: نمی توان در بروز یک تخلف مالی تنها سراغ مدیران رفت بلکه کل یک جامعه،‌ قوانین،‌ اجرای مقررات و ... نیز اهمیت دارد. کرباسیان تجهیز سیستم های حسابرسی به فناوری های روز را یکی از عواملی دانست که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نتایج مثبتی در برداشته است.